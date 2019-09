Sofie Catharine Evelyn Dirksens krop frøs fuldstændigt, da der en eftermiddag i 2017 pludselig tikkede en besked ind i hendes Messenger-indbakke.

Beskeden var fra en journalist.

»Journalisten skrev og spurgte, om hun ikke måtte lave et interview med mig om de nøgenbilleder, der lå af mig på en hjemmeside med en masse andre piger,« fortæller hun til B.T.

Der var bare ét problem.

Sofie Catharine Evelyn Dirksen anede ikke, at der lå sådanne billeder af hende på den hjemmeside.

»Jeg gik totalt i chok, da jeg læste beskeden, og hele min verden ramlede sammen. Det kom som et kæmpe chok,« fortæller hun.

Den omtalte hjemmeside, som B.T. tidligere har beskrevet, bestod af et slags katalog, hvor nøgenbilleder af en masse piger med fulde navne blev delt, og hvor brugere i kommentarsporet efterspurgte andre piger, så de kunne bytte billeder.

Sofie Catharine Evelyn Dirksen var rystet og brugte den næste lange tid på at bearbejde, at hendes navn og billeder fremgik på siden med de mange krænkende billeder.

Hun fortalte det til et par tætte veninder fra skolen, men familien fik intet at vide.

Først da Sofie blev kontaktet af endnu en journalist, valgte hun at stå frem med sin historie i et lokalmedie, og så kendte alle til historien.

Sofie kunne dermed få afsluttet det mørke kapitel.

Men i august i år var den gal igen.

»Jeg fik en besked på min mobil om, at der lå en eBoks-meddelelse fra politiet. Jeg tænkte: 'Åh nej, det må være en fartbøde',« fortæller Sofie.

Det var ikke en fotovogn, der havde fanget den 22-årige kvinde.

Nej, i en ny sag om deling af nøgenbilleder var en 24-årig mand blevet sigtet for at have lavet et katalog med intime billeder af over 700 kvinder og delt dem uden samtykke.

Og igen var Sofies navn og billeder en del af kataloget.

Billederne, hvor Sofie optræder nøgen, har hun selv taget og lagt op på en blog for år tilbage med budskabet om, at kvindekroppen ikke skal seksualiseres, og for at sætte fokus på 'body positivity'. Hun har aldrig været kropsforskrækket.

Men den 22-årige kvindes krop på billederne bliver lige netop seksualiseret, når den havner i et katalog med en række andre krænkende billeder af nøgne piger, der i de fleste tilfælde ikke har haft et budskab som Sofies.

»Det er det der med at blive objektiviseret. Man bliver byttet som fucking Pokemon-kort. Det er og var så ydmygende og krænkende,« siger hun.

Heldigvis blev Sofie ikke påvirket, da hun her i august fik politiets eBoks-meddelelse. Hun har nemlig lært at leve med det faktum, at nøgenbillederne er derude et sted.

Faktisk bruger hun det tværtimod aktivt.

»Jeg synes, at jeg er god til at fortælle eller skrive om det, og det er vigtigt at sætte fokus på, at kvinder bliver seksualiseret for meget i denne her verden. Jeg tror, det har hjulpet mig at have den tilgang, og hvis jeg ikke havde haft den, så tror jeg, at min verden for alvor var ramlet sammen,« siger hun.

Det skal du gøre, hvis du får delt dine nøgenbilleder Der er hjælp at hente, hvis du får delt intime eller krænkende billeder uden tit samtykke. Red Barnet har følgende seks råd: Det er ikke din skyld: Hvis du har fået delt et nøgenbillede eller en video af dig selv uden samtykke, er det vigtigt, at du ved, at det ikke er din skyld.

Gem beviser: Tag billeder eller screenshots af de krænkende billeder, videoer eller tekster, hvis ikke personen vil slette indholdet omgående. Så har du beviser for, hvad der er sket.

Kontakt det sociale medie: Delte informationer, billeder og videoer kan desværre hurtigt forlade en enkelt Facebookprofil, hvis en person deler det videre med sine andre venner.

Fortæl det til en voksen, som du stoler på: Når man får delt et intimt eller nøgenbillede, kan det måske være svært eller pinligt at tale med nogen om det. Unge, der har kontaktet os, fortæller, at de har følt sig meget alene med problemet. Derfor er det rigtig vigtigt, at man får talt med nogen om det.

Undersøg hvor mange, der har haft adgang til dine information eller set dit billeder eller din video: Har det kun ligget på din kammerats telefon, i en privat Facebookgruppe, eller har det ligget helt offentligt på Instagram eller en blog? Søg på dit navn på Google og andre søgemaskiner for at finde ud af, hvad der ligger af information om dig på nettet.

Fortæl personen, at det er ulovligt, og bed vedkommende slette det omgående: Hvis det er en, som du kender, så bed personen slette det, mens du ser på det. Så kan du føle dig helt sikker på, at det er slettet. Hvis du ikke kender personen, så skriv til vedkommende. Fortæl personen, at det hun/han gør er ulovligt. Man må nemlig ikke dele billeder af andre uden deres tilladelse - hverken alminelige billeder eller nøgenbilleder. Bed personen slette billederne. ​Kilde. Red Barnet

Nordjyllands Politi har anholdt, sigtet og siden løsladt én mand i sagen, men jagter stadig den person, som de vurderer som 'hovedmanden' bag billedekataloget.