30. december 2020 var 20-årige Sofie Skjødt Vinther fyldt med spænding i kroppen.

Hun kunne se frem til flere skønne ting:

Den kommende nytårsfest. En ny lejlighed. Og de mange rejser, som hende og kæresten havde aftalt, at de skulle på.

Men der var også en lille ting, som havde frustreret den 20-årige kvinde det seneste halve år.

Oftere end normalt havde hun følt sig dårlig. Svimmel. Ondt i hovedet.

Det havde også kastet en håndfuld lægebesøg af sig, men der var intet at se. Sofie Skjødt Vinther var en frisk, ung kvinde i sin bedste alder.

Det skulle dog alligevel vise sig, at der i den grad var en grund til den skrantende fornemmelse i kroppen.

En grund, der også skulle vise sig at vende den 20-årige kvindes verden på hovedet.

30. december 2020 havde Sofie Skjødt Vinther nemlig brugt dagen på at flytte over i sin nye lejlighed, men om aftenen begyndte hun at få det meget dårligt.

Så dårligt, at hendes mor ringede til vagtlægen, der vurderede, at det kunne være en blindtarmsbetændelse.

Kort efter ankom Sofie Skjødt Vinther med en veninde til Regionshospitalet i Randers, og der skulle hun få sig sit livs største chok.

»Jeg tissede i en kop, og da lægen så kom tilbage, sagde hun: 'Du er gravid - og du er nok ved at få en spontan abort'. Og jeg kunne kun græde der,« fortæller Sofie Skjødt Vinther, som også har fortalt sin historie til TV 2 Østjylland.

Den første vurdering var, at hun var 3-4 måneder henne, men da hun kort efter blev undersøgt nærmere, kunne en mandlig læge fortælle, at hun var ni måneder henne.

Her ses Sofie Skjødt Vinther, da hun 'åbenbart' var otte måneder henne Foto: Privatfoto Vis mere Her ses Sofie Skjødt Vinther, da hun 'åbenbart' var otte måneder henne Foto: Privatfoto

Sofie Skjødt Vinther var i chok. Den 20-årige kvinde havde været sammen med sin kæreste i et år, hvor hun havde været på p-piller. Og desuden var hendes mave jo flad? Hvordan kunne hun være gravid?

Omkring otte timer senere kom en sund og rask dreng på omkring 3500 gram til verden.

»Det var fuldkommen vanvittigt at sidde med en dreng der. 24 timer tidligere havde jeg ikke engang vidst, at jeg var gravid,« fortæller Sofie Skjødt Vinther.

Hvor 'normale' par bruger ni måneder på at forberede sig mentalt og købe barnevogn, puslebord, lift med mere, havde Sofie Skjødt Vinther og kæresten absolut intet.

Og det var svært i starten.

»Min mor var ude at købe lidt forskellige ting, men det var jo stadig en meget speciel start for et par, der faktisk ikke engang havde ønsket børn på det her tidspunkt. Så vi var i chok,« siger hun.

Albert og Sofies kæreste. Sofie var gravid uden at vide det, da hun fødte deres barn den 31. december 2020. Foto: Privatfoto Vis mere Albert og Sofies kæreste. Sofie var gravid uden at vide det, da hun fødte deres barn den 31. december 2020. Foto: Privatfoto

Men kæresteparret kom igennem det, og med deres familier som en kæmpe støtte blev forælderlivet overkommeligt.

Så overkommeligt, at Sofie Skjødt Vinther i dag er gravid med deres andet barn.

»Jeg er 25 uger henne, og der er stadig nærmest ingen mave, så det bliver spændende at se, om det fortsætter sådan. Men vi glæder os enormt meget,« siger hun.

Og nu er et par af venneparrene også tættere på deres sted i livet.

»Det var lidt svært i starten, for alle vores vennerne festede jo stadig, og vi gik fra at gøre det samme til at skulle være forældre. Men de har været så gode til at støtte os, og der er da også kommet andre børn nu,« siger hun.