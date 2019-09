Det var mildest talt en overraskelse, som mødte tre 14-årige piger, der torsdag eftermiddag åbnede en container bag en Sportmaster-butik.

Sammen med pap og skrald fandt de 83 par spritnye sko. Træningssko, sneakers og vandresko. Alle på vej til forbrændingen.

»Det er noget svineri,« siger Sofie Kamp, der sammen med veninderne Josefine Rubin og Karen Warrer Juul gjorde fundet.

»Alle skoene er blevet skåret op med en kniv, så ingen kan bruge dem. Jeg blev simpelthen så sur, for Kirkens Korshær ligger på den anden side af gaden, hvor de sikkert kunne have haft gavn af alle skoene,« fortsætter hun.

Sofe Kamp med alle skoene foran butikken i Holbæk.

Helt konkret ligger Kirkens Korshær 100 meter fra containeren bag Sportmaster Lagersalg i Holbæk Megacenter.

Genbrugsbutikken havde rigtig nok også været meget glade, hvis skoene i stedet for containeren var blevet indleveret hos dem.

»Det er rigtig, rigtig ærgerligt, at de smider skoene ud, når de kunne have støttet et godt formål. Vi har mange kunder, som ikke har mange penge eller resurser, som havde været glade for dem,« siger Ellen Andersen, der arbejder i Kirkens Korshær lige ved siden af.

Spritnye sportssko havde hun kunnet sælge for omkring 150 kroner. Og 83 sko? Det ville give godt og vel 12.500 kroner i kassen.

For at vise deres utilfredshed tog de tre piger flere af skoene i dyre mærker som Adidas, Nike og Lacoste og lagde dem foran butikken.

Ovenpå havde de placeret et skilt, hvor de havde skrevet 'Miljøsvineri'.

»Jeg troede slet ikke, at man kunne finde på at gøre den slags i dag, når vi samtidig taler så meget om klima, miljø og genbrug,« siger Sofie Kamp, der fredag igen er taget tilbage til Sportmaster-butikken med sine veninder for at vise deres utilfredshed.

De tre piger var oprindeligt taget til butikkerne i Holbæk Megacenter for at undersøge, hvad der bliver kasseret og smidt ud.

Sofie Kamp med en håndfuld af de mange de nye sko, som var blevet ødelagt og smidt ud.

Torsdag formiddag havde de sammen med deres folkeskoleklasse været til et foredrag med madspildsaktivisten Fabian Vennekilde, som havde fortalt om, hvordan der hver dag bliver smidt gode varer ud i containere. Den påstand ville de selv efterprøve.

Kunne det passe, at butikker smed varer ud, som andre kunne have gavn af? Svaret var ja.

»Det er slet ikke i orden, når jeg ved, hvor mange der kunne have brugt de sko,« siger hun.

Hos Sportmaster kommer det også som en overraskelse, at skoene er blevet smidt ud.

Butikken i Holbæk er en outlet, som samler par i skæve størrelser fra alle landets butikker og forsøger at sælge dem billigere. De forsøger også at sælge par, hvor skoene er i forskellige størrelser, og resten sender de normalt til velgørenhedsorganisationer. Det eneste, de smider ud er reklamationer som ikke længere er egnet til brug. Det oplyser Sofie Lindahl-Jessen, som er direktør i Sportmaster.

»De sko, der ses på videoen, er således formodentlig skæve par eller ener-sko, som muligvis samtidigt har indeholdt andre fejl og dermed ikke har været egnet til brug, ellers burde de ikke være smidt ud efter de interne retningslinjer,« udtaler hun.

»Vi er derfor også ved at undersøge til bunds, om der er sket en ekstraordinær fejl i vores butik i Holbæk i denne sag, som netop er modtager af disse 'skæve par', for at vi får mulighed for at sælge dem igen og på den måde undgå spild.«

Det billede genkender Fabian Vennekilde dog ikke, da han personligt gennemgik skoene.

»Der er ikke nogen af de sko, der fejler noget - udover at de er blevet skåret op. Vi fandt et par helt perfekte fodboldsko, der havde en nypris på 1.200 kroner, som Sportmaster nok bare ikke har kunnet sælge,« siger han.

Han forstår derfor heller ikke, hvordan Sportmaster kan påstå, at de gør meget for at minimere deres spild.

»De kan ikke kalde sig en grøn virksomhed. De burde skamme sig.«

Tidligere har det været afdækket, hvordan tøjkoncerner som H&M og Bestseller brænder tonsvis af nyt tøj i danske affaldsanlæg.