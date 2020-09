View this post on Instagram

Kære Maria Andersen, Anne Sofie Hvenegaard, Julie Thisgaard, Christine Brink, Camilla Slyngborg, Anne-Katrine Bondo og alle jer andre modige - og fantastiske kollegaer. Jeg har her til aften læst jeres brev. Tak ♥️ Tak for at tage mig i hånden ♥️♥️ I stedet for at diskutere hvorvidt sexisme findes, så understreger vi sammen at det gør det! Vi er mange der har oplevet det. Og vi er mange, der stadig oplever det. Og vi siger NEJ! - Ikke bare imediebranchen - men i alle brancher! ♥️ Vi har ret! TAK ♥️ #nejtilsexsime #viharret