Kigger man på tv-vært Sofie Lindes sociale medier, så ligner hun bestemt ikke typen, der føler sig ensom. Men det gør hun.

»Jeg tror, mange skammer sig eller føler det som et tabu, hvis de oplever ensomhed. Men jeg tror ikke, man kan gå gennem livet uden,« fortæller hun i en ny radio-serie på P1.

Da hun var 18 år flyttede hun fra den lille by Odder i Jylland. Hun havde fået job som vært på børneprogrammet 'Sommersummarum,' og det foregik altså i København.

I den periode løj hun ofte om, hvad hun skulle efter arbejde, når hendes kollegaer spurgte.

Hun fortalte dem, at hun havde en aftale med nogle venner. Problemet var bare, at hun ikke kendte et eneste menneske i København.

I den periode brugte hun meget tid alene i sin lejlighed. Hun følte sig ensom.

Og sådan havde hun det længe, indtil en af hendes kollegaer begyndte at undre sig over, hvorfor hun aldrig virkede glad og aldrig deltog i sociale arrangementer på arbejdspladsen længere.

De to drak en kop kaffe sammen og pludselig brød Sofie Linde sammen. Hun fortalte kollegaen om sin ensomhed, og det var et vendepunkt. Det var et skub i den rigtige retning, og hun begyndte at få sit sociale liv tilbage.

Sofie Linde med sin mand Joakim Ingversen. De har sammen datteren Trine. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sofie Linde med sin mand Joakim Ingversen. De har sammen datteren Trine. Foto: Nils Meilvang

I dag ser hun tilbage på tiden som 18-årig med ro i sindet.

»Det er ikke, fordi jeg er dum og grim og ikke kan få nogle venner. At jeg er ensom, betyder bare, at jeg er et socialt menneske,« siger hun.

Sofie Linde føler sig stadig ensom en gang imellem. Efter hun er blevet mor har det for eksempel været svært for hende at bevare et socialt liv. Men det gør ikke noget.

Ensomheden er nemlig først et problem, når man skammer sig over den, forklarer Sofie Linde, der i dag er 29 år.