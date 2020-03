»Arg! Undskyld, jeg lige bliver en lille smule politisk, men hvis ikke kulturministeren vil forsvare kulturen, så må vi andre råbe op. Kys.«

Sådan slutter tv-værten Sofie Linde søndag en story på sin Instagram, hvor hun langer ud efter Danmarks kulturminister, Joy Mogensen (S),

Det sker efter, ministeren i et interview med Berlingske kom med følgende udtalelse:

»Jeg ville opfatte det som upassende, hvis jeg stod og talte om kultur lige nu,« sagde hun blandt andet i et interview, hvor der blev efterspurgt mere klarhed om, hvilke dele af kulturen der vil få hjælp til at komme igennem coronakrisen.

Sofie Linde. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sofie Linde. Foto: Martin Sylvest

Og det er netop den kommentar, der har fået den populære 'X Factor'-vært op af stolen.

»Dansk kulturliv i særdeleshed hænger i fingerspidserne lige nu. De danske kulturinstitutioner: Biograferne, teatrene, spillestederne, comedy-klubberne, festivalerne, museerne, højskolerne med videre hænger altså i fingerspidserne for at overleve, da deres økonomi i høj grad er afhængig af at sælge billetter.«

Hun fortæller videre, hvordan Joy Mogensen mandag skal i samråd med kulturudvalget, og at hun håber, ministeren er blevet klogere.

Når vi kommer på den anden side af coronakrisen, vil kulturinstitutioner nemlig mere end noget andet være altafgørende for os, mener Sofie Linde.

Kulturminister Joy Mogensen (S). Foto: Philip Davali Vis mere Kulturminister Joy Mogensen (S). Foto: Philip Davali

»Jeg håber, at hun har brugt den her lille tænkepause på at forstå, at det netop er kultur, vi har brug for lige nu.«

»Det er kulturen, der binder os sammen, mens vi er hver for sig, hvad enten vi synger sange rundt omkring i gårdene, ser film eller læser bøger, men det er i høj grad også kulturinstitutionerne, der fysisk skal bindes os sammen igen, når vi er på den anden side af den her krise.«

Kulturministeren har i første omgang henvist til de generelle hjælpepakker, når de danske kulturinstitutioner kaldte på støtte, men lørdag var der så lidt andre toner at spore hos Joy Mogensen, der har indkaldt til forhandlinger.

»Jeg har hele tiden sagt, at kulturlivet så vidt muligt skal omfattes af de generelle hjælpepakker, men vi har også i de seneste uger set på, hvem der har brug for særlige løsninger,« sagde ministeren lørdag.

Og det er formentlig noget, som Sofie Linde hilser velkommen.

Tv-værten slutter sit opråb af med et direkte opråb til kulturministeren:

»Så jeg håber - Joy Mogensen - at du i morgen (mandag, red.) har forstået vigtigheden for os danskere i, at der er et kulturliv. Fordi det er det, der skal bindes os sammen, når vi igen ser de lyse tider i øjnene.«

Joy Mogensen forventer, at hun tirsdag kan fremsætte specifikke løsninger for folkeoplysning, dyreparker og de lokale og regionale medier i Folketingssalen.