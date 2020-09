»Jeg er lykkelig for, hvor vi er i dag, men samtidig må jeg indrømme, at jeg er en smule bekymret for, hvis vi bare strander her endnu en gang.«

Tv-værten Sofie Linde gæstede søndag Presselogen på TV 2, hvor en række kvindelige mediechefer var samlet for at diskutere sexisme på landets mediearbejdspladser.

Det var nemlig hende, der for nogle uger siden på scenen til 'Zulu Comedy Galla' sparkede debatten i gang.

Her fortalte hun om en grænseoverskridende 'tv-kanon' på DR, der truede den dengang 18-årige Sofie Linde med at ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun 'suttede hans pik'.

Hvad synes du om, at Sofie Linde har sat fokus på sexisme i mediebranchen?

Efterfølgende valgte 1.615 kvinder fra mediebranchen at skrive under på et støttebrev til tv-værten.

Debatten fortsatte så søndag i presselogen, hvor Sofie Linde gav udtryk for, at hun ikke mener, at mediecheferne selv er i stand til at løse opgaven med sexisme på jobbet:

»Jeg har fulgt med i Presselogen, og alle chefer har sagt, at de erkender at have blinde vinkler, og at de lover at tage arbejdshandskerne på. Jeg tror i virkeligheden, spørgsmålet bør være: Er de her blinde vinkler måske medvirkende til, at de ikke kan gøre det konkrete arbejde, der skal til for at ændre på kulturen? Altså er vi der, hvor mediecheferne må erkende, at det her kan vi ikke?« sagde Sofie Linde.

Hun opfordrede i samme ombæring til, at en ekstern person hjalp med at løse opgaven på mediearbejdspladserne.

(ARKIV) Sofie Linde på scenen ved Zulu Comedy Galla 2020, der blev afholdt i Operaen i København onsdag 26. august 2020. En debat om sexchikane i den danske mediebranche, som blev startet af tv-værten Sofie Linde, har bredt sig til Christiansborg og resten af samfundet. Foto: Martin Sylvest Vis mere (ARKIV) Sofie Linde på scenen ved Zulu Comedy Galla 2020, der blev afholdt i Operaen i København onsdag 26. august 2020. En debat om sexchikane i den danske mediebranche, som blev startet af tv-værten Sofie Linde, har bredt sig til Christiansborg og resten af samfundet. Foto: Martin Sylvest

»Spørgsmålet er, om de (mediecheferne, red). er de rette til at ændre den kultur? Måske er de gået ud ad nogle forkerte veje for mange gange. Så hvis der var en tillid, så er den væk,« sagde Sofie Linde i programmet.

Efter interviewet med Sofie Linde forklarede flere af mediecheferne i studiet, at ekstern hjælp måske kunne være en løsning. Kanalchef og chefredaktør for TV 2 News Ulla Pors Nielsen mente dog ikke, at det skulle være lige med det samme:

»Det kan godt være, vi skal have ekstern hjælp. Men der er vi ikke endnu,« sagde hun og understregede, at der lige nu er samtaler i gang med medarbejdere rundt om i mediehuset.

På Politiken ville man blandt andet invitere de 40 kvinder fra Politiken, der har skrevet under på støttebrevet, til en snak om, hvorvidt ekstern hjælp er nødvendig.

Sofie Linde er især kendt for sin rolle på programmet 'X Factor'. Også her har hun sat fokus på kvinders rettigheder – for nylig kritiserede hun således, at Thomas Blachman fik mere i løn end hende, og satte dermed fokus på manglende ligeløn. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sofie Linde er især kendt for sin rolle på programmet 'X Factor'. Også her har hun sat fokus på kvinders rettigheder – for nylig kritiserede hun således, at Thomas Blachman fik mere i løn end hende, og satte dermed fokus på manglende ligeløn. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Vi skal arbejde med kulturen,« fastslog chefredaktør Anne Mette Svane.

Nyhedsdirektør Sandy French på DR opremsede også en række initiativer, som tv-stationen allerede var i færd med at udføre, herunder samtaler med praktikanter og elever, så der kan blive 'skabt et trygt rum, hvor man kan henvende sig'.

Og endelig var Ekstra Bladets chefredaktør, Pernille Holbøll, heller ikke afvisende over for at se på, om det kunne være nødvendigt med hjælp udefra.

Trods Sofie Lindes skepsis over for mediecheferne ser hun dog også optimistisk på en fremtidig kulturændring:

»Bare det, at vi har formået at tage hinanden i hånden og hæve debatten og alliere os og skabe et rum, hvor vi kan tale om det – det er unikt og særligt, og det skal vi fortsætte med,« sagde den populære tv-vært.