Det roder overalt i lejligheden mandag, da Sofie Flening træder ind. Og det er ikke hende selv, der er skyld i rodet.

Instinktivt styrer hun direkte mod sit store smykkeskab, der indeholder den lille vigtige æske med den helt særlige gave.

Væk.

»Så bliver jeg selvfølgelig vanvittigt ked af det,« fortæller Sofie Flening.

Gaven er personligt overrakt til hende af Dronning Margrethe og Prins Henrik i 2017.

Det er en erindringsmedalje, da Sofie Flening som gæst på Kongeskibet Dannebrog overværede regentparrets guldbryllup.

»Det er et kæmpestort minde for mig. Det er nok det største minde, jeg har fra Kongeskibet. Jeg havde den medalje, jeg kunne se på, og så væltede minderne ind over mig. Det er jo ikke hvem som helst, der har givet mig den,« forklarer Sofie Felning.

Sådan ser medaljen ud – og inden i æsken er et billede af Sofie Flening og en tidligere kollega fra Kongeskibet Dannebrog. Vis mere Sådan ser medaljen ud – og inden i æsken er et billede af Sofie Flening og en tidligere kollega fra Kongeskibet Dannebrog.

Det var ikke kun medaljen, der manglede i lejligheden, da Sofie Flening trådte ind.

»Der var også et kors, jeg har fået af min mormor, som hun har fået i konfirmationsgave og gået med. Der var nogle smykker, der betyder rigtig meget for mig, som jeg har fået af bedsteforældre, som de har gået med en gang,« fortæller Sofie Flening.

Det er virkelig gået op for hende, hvilke ting der betyder noget.

»Der er jo også blevet taget ting som en højttaler, et tastatur og en mus. Det er bare så fuldkommen ligegyldigt. Det er de personlige ting, der har stor betydning for mig. Jeg er ligeglad med pengene, det er ubetydeligt. De må gerne tage alle Kay Bojesen-aberne,« siger Sofie Flening og fortsætter:

Sofie Flening lavede efterfølgende et opslag på sin Facebook-profil, hvor hun delte efterlysningen af medaljen. Opslaget er allerede delt over 200 gange.

»Jeg ved godt, det er som at lede efter en nål i en høstak. Men hvis der bare er en lille procents chance for, at nogen ser den eller får den tilbudt, så blev jeg nødt til at gøre det. Jeg tror ikke på, det sker, men hvis nu der bare er en lille mulighed – der er virkelig ikke mange mennesker, der har sådan en medalje,« siger hun.

I æsken er der sat et billede fast af Sofie Flening og en af hendes kollegaer fra Kongeskibet Dannebrog.

»Så den er virkelig personlig, og man kan virkelig se, hvem den tilhører,« siger Sofie Flening.

Og der er ingen tvivl om, at der er store følelser på spil, når det handler om at få medaljen tilbage.

»Jeg kan næsten ikke beskrive, hvad det ville betyde at få den igen. Jeg har slet ikke fattet rigtigt, at den er væk. Det ville betyde alt for mig. Hvis jeg en dag får børn og børnebørn, er det sådan en speciel ting at vise frem og give videre. Der ligger så meget af min identitet i Kongeskibet, så det ville bare betyde så meget at få den igen,« afslutter Sofie Flening.

Indbruddet er sket mandag mellem klokken 9 og 14 i en lejlighed i Aarhus-kvarteret Trøjborg, mens Sofie Flening har været i skole.