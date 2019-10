Det var bare et spørgsmål om tid. Flere dages konflikt kulminerede natten til lørdag med en smadret rude og et gulv fyldt af glasskår.

Selv havde Nye Borgerliges Anahita Malakians forudset det.

Det samme havde Sofie, der kommer i det venstreorienterede miljø og er en af dem, som på Facebook var med til at udskamme stedet.

Hun bifalder ikke weekendens hærværk, men hun har heller ikke ondt af Anahita, som har følt sig nødsaget til at sige sit job op.

»Det er fedt, at hun trækker sig, men jeg er bange for, at det nu bliver brugt i en kampagne om, hvor synd og hårdt det er for hende,« siger Sofie, der er studerende.

Som hun ser det, er det kun højrefløjen og Anahitas politiske virke, som vinder noget på den knuste rude. I denne situation var det ikke nødvendigt med hærværk, forklarer Sofie, men den politisk motiverede vold kan være nødvendig i andre sammenhænge.

»Holdningerne fra den yderste højrefløj siver ind mod midten. Det er, som om folk ikke forstår, at der skal mere ekstreme ting til, før det ændrer sig,« siger hun.

»Jeg støtter vold i modstanden mod fascisme. Social forandring kommer ikke af dialogkaffe.«

Selv bygger hendes eget bidrag i kampen mod Anahita Malakavians på en dårlig anmeldelse af restauranten, som politikeren indtil i søndags bestyrede.

'Ejerne er tilknyttet danske nazi-organisationer og tilhører højrefløjspartiet Nye Borgerlige. Støt dem ikke og vis modstand. Ingen platform for racisme i NV,' står der.

Hvad tænker du om, at Anahita nu har sagt sit job op på grund af chikanen?

»Der er ingen, der har tvunget hende til at gå ind i et fascistisk parti. Hun burde ikke tro, at hun bare kan servere burgere et sted, hvor de minoriteter, som hun vil udgrænse, bor.«

Det er virkelig ubehageligt. Jeg kigger mig over skulderen, når jeg er ude med hunden Sofie, der har anmeldt The Barn.

Samme budskab har næsten 100 andre givet udtryk for i forskellige variationer på restaurantens Facebook-side.

'Ejet af nazister'

Det var oprindeligt det venstreorienterede medie Konfront, som kastede den første sten.

I en artikel onsdag omtalte mediet, der ikke har en navngiven redaktion, burgerstedet under overskriften 'Naziburger: Højreekstremist åbner burgerbar i Nordvest'.

Kort efter opfordrede den venstreekstreme gruppe Anitfascistisk Aktion til at skade restauranten med dårlige dårlige anmeldelser på Facebook.

På få timer havde Facebook-siden for nyåbnede The Barn ved Nørrebro Station udviklet sig til en politisk kampplads.

Venstrefløjsaktivister gav The Barn dårlige anmeldelser, mens højrefløjen hurtigt svarede igen med positive anmeldelser for at støtte Anahita.

I enkelte af de negative anmeldelser står der, at Anahita Malakians er nazist. I Sofies optik er hun en højrenationalistisk racist og ikke nazist.

»Men hun er en del af den højredrejning, der er kommet til Danmark, som lugter af nazisme,« siger hun.

Hvis Anahita Malakians føler sig ramt af anklagerne, så bør hun ifølge Sofie kigge indad. Mere konkret på sine bekendtskaber.

Her nævner hun et billede, der blev taget i maj, hvor Anahita Malakians poserer sammen med Lars Grønbæk Larsen.

Han er kendt fra det 'nationale miljø' og har været medlem af Fremskridtspartiets Ungdom, formand for Vederfølner, talsmand for Danish Defence League og med i kampsportgruppen Rightwings.

Han er blevet set i selskab med nazister, men afviser selv enhver tilknytning til nazistiske grupperinger.

I forhold til billedet har Anahita forklaret, at hun ikke kender Lars Grønbæk Larsen. Han ville bare have et foto med hende, og hun sagde ja.

»Når man er højreorienteret politiker, og danske nazister vil have taget et foto med en, så kan man spørge sig selv, hvorfor vil han det?« siger Sofie.

'Jeg håber, du dør'

Efter Sofie onsdag gav udtryk for sin holding til Anahita Malakians i en anmeldelse af restauranten, har hun selv mærket en del af chikanen på egen krop.

Flere personer, som hun kalder for 'internetkrigere fra højrefløjen', har sendt hende hadefulde beskeder.

'Jeg håber, at du dør' og 'Du er klam at se på' er blandt de mange beskeder.

»Nogen af dem har også nævnt, at jeg har et barn, i deres beskeder,« siger Sofie.

»Det er virkelig ubehageligt. Jeg kigger mig over skulderen, når jeg er ude med hunden.«

Hun fortryder dog alligevel ikke sin negative anmeldelse, fordi hun synes, det er vigtigt at oplyse andre om, hvem de støtter økonomisk.