Hendes hænder var både kolde og svedige, da hun søndag aften sad hjemme i sengen og skrev opslaget.

Det føltes som om, hun afklædte sig selv fuldstændig. Hoppede ud over kanten. Ville de tænke, hun var en taber? Måske. Men Facebook-gruppen, hun skrev i, hed jo ‘Girls Support Girls’, så man kunne håbe, at der ville være bare én, der greb hende, tænkte hun og sendte opslaget afsted.

‘Hej. Det her er pænt grænseoverskridende. Jeg er en pige på 19, som er ensom. Venner har jeg aldrig haft så meget af. Jeg har aldrig forstået hvorfor.’

Sådan startede 19-årige Sofie Mouritsen Kraft sit opslag i pigegruppen med over 54 tusind medlemmer.

Sofie Mouritsen Kraft bor alene med sin mor, som er den eneste, hun rigtig havde åbnet op for førhen. Vis mere Sofie Mouritsen Kraft bor alene med sin mor, som er den eneste, hun rigtig havde åbnet op for førhen.

»Jeg var meganervøs. Jeg var bange for, at der ikke ville være nogen, der skrev, fordi jeg aldrig rigtig har haft nogle veninder,« siger Sofie Mouritsen Kraft og fortsætter:

»Men jeg sagde til mig selv, ‘Sofie, det kan du godt. Nu har du været så meget igennem. Nu kan du godt bare give slip og spørge om hjælp.«

Og den hjælp, hun eftersøgte, var i skikkelse af en veninde.

»Jeg gad godt at have nogen at kunne snakke med og mødes med. Måske bare skrive eller ‘snappe’ med, så jeg ikke altid følte mig helt så alene.«

Jeg forstår det virkelig ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort forkert Sofie Mouritsen Kraft, 19 år

Og det er langtfra kun den 19-årige pige fra Ringsted, der føler sig ensom. Følelsen af ensomhed blandt danskere vokser og vokser, og det er især de unge, der er hårdt ramt.

De senste tal viser ifølge Mary Fonden, at 12 procent af 16-29-årige føler sig ensomme, mens det er 8 procent af hele befolkningen, der føler sig ensomme.

Sofie Mouritsen Kraft har været ensom hele livet, fortæller hun.

»Jeg har altid holdt det for mig selv, fordi jeg har lært at være meget selvstændig,« siger hun og forklarer, at hun blev tvunget til at lære at klare sig selv tidligt i sit liv.

Foto: Screenshot/ Facebook Vis mere Foto: Screenshot/ Facebook

»Da jeg gik i folkeskole, gik jeg på fire forskellige skoler, som jeg blev mobbet ud af. Jeg fandt ud af, at lige så snart jeg åbnede mig op, så blev folk enten tarvelige eller forsvandt ud af mit liv,« lyder det fra Sofie Mouritsen Kraft.

Hun er både positiv og åben, siger hun. En glad og sød pige. Men alligevel er hun blevet mobbet og har aldrig rigtig fundet nogle venner:

»Jeg forstår det virkelig ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort forkert.«

Der bliver stille et kort sekund, inden hun fortsætter:

19-årige Sofie Mouritsen Kraft bliver tit ked af, at hun føler sig så ensom. Nu har hun endelig samlet sig mod til at gøre noget ved det. Foto: PRIVATFOTO Vis mere 19-årige Sofie Mouritsen Kraft bliver tit ked af, at hun føler sig så ensom. Nu har hun endelig samlet sig mod til at gøre noget ved det. Foto: PRIVATFOTO

»Jeg har endda snakket med en masse om det og spurgt, hvad jeg gør forkert. Jeg vil jo gerne gøre det bedre, så jeg kan få nogle flere venner. Men der er aldrig nogen, der har svaret mig på det.«

Sofie Mouritsen Kraft er en del af den generation, der er vokset op med og på de sociale medier, og hun mener klart, at det har forstærket den brændende følelse af ensomhed.

»Jeg synes, det er mega hårdt at se billeder og videoer af en masse piger, der er samlet og hygger sig. Så ønsker jeg bare altid, at det var mig selv,« siger hun.

Og nu kan det være, at det snart bliver hende selv. Opslaget i pigegruppen blev i hvert fald taget godt imod med over 200 kommentarer, omkring 70 beskeder i hendes indbakke og 50 venneanmodninger.

»Jeg blev lidt chokeret over, at der var rigtig mange, der skrev, at de havde det på samme måde,« siger Sofie Mouritsen Kraft.

Den næste tid vil hun bruge på at prøve at svare de mange piger, der har skrevet og se, om der er nogle, hun klinger med, siger hun.

»Det er meget overvældende, når man aldrig har haft det i sit liv.«