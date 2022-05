Det seneste halve år har Sofie Pagh Nymark Andersen én gang om ugen fået besøg af 'mælkebilen'.

Den har nemlig hentet en håndfuld flasker med tallet '37' på.

'37' er Sofies såkaldte mælkedonernummer, og i flaskerne har været den overskydende brystmælk, som den 34-årige kvinde stadig har i sig, når hendes lille datter er blevet ammet.

Brystmælken bliver herefter doneret til syge børn, for tidligt fødte børn og i nogle tilfælde større børn, som har kræft.

Men nu kan Sofie ikke længere hjælpe de små babyer, og årsagen er ifølge hende selv 'komplet åndssvag'.

Sagen er nemlig den, at hun får et symbolsk beløb – omkring 500 kroner udbetalt om måneden – for at donere de store mængder mælk til Kvindemælkcentralen på Hvidovre Hospital.

Mælkedoner-hvervet er noget, som Sofie klarer ved siden af.

Nu har Sofie dog valgt at gå på orlov fra sit fuldtidsarbejde for at passe sin lille datter, og dermed vil hun få et såkaldt hjemmepasningstilskud på 3.400 kroner om måneden.

Og så kommer problemet:

Man må ikke have nogen form for indkomst, når man får hjemmepasningstilskud, og de 500 kroner om måneden som mælkedoner bliver kategoriseret som en indkomst.

Men det bliver værre endnu.

Sofie donerer nemlig ikke mælk for pengenes skyld, så da hun tidligere på meldingen om den forbudte indkomst fra Hillerød Kommune, kom hun med et godt tilbud.

»Det vigtigste er jo, at de her babyer og børn får hjælp, så jeg spurgte, om ikke jeg kunne fravælge pengene eller få dem doneret til et godt formål,« fortæller Sofie Pagh Nymark Andersen.

Her var svaret dog 'nej'.

Lovgivning og etik sætter en stopper for, at Sofie fortsat kan være mælkedoner uden selv at modtage penge for det.

»Jeg blev virkelig ked af det, da det seneste og endegyldige svar kom. Jeg har været ekstremt glad for at kunne hjælpe med min mælk, og nu kan jeg så ikke få lov at fortsætte på grund af en åndssvag regel,« siger Sofie og fortsætter:

»Hvem er vinderen af det her? Ingen. Til gengæld er der en masse tabere.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Hillerød Kommune, men kommunen er ikke vendt tilbage.