På en løbetur den 10. maj i år blev Sofie Dahlslykke Sarbo mødt af et syn, hun havde svoret, hun aldrig ville få at se.

Træer i den ellers fredede skov i Åløkke-kvarteret i Odense var ved at blive fældet. Og det berørte hende så meget, at hun begyndte at græde. Desværre for hende græd hun ikke privat for sig selv, men for rullende kameraer under et interview med TV 2 Fyn.

Og selvom Sofie Dahlslykke Sarbo på ingen måde er pinlig over, at hun viste følelser på kamera, så blev hun alligevel noget overrasket over, hvordan hendes reaktion blev modtaget.

Efter TV 2 Fyn lagde klippet af den grædende Sofie Dahlslykke Sarbo på Facebook, begyndte en lang lække hadbeskeder nemlig at regne ned over hende.

»Det kan godt være, at det er naivt af mig, men det blev jeg virkelig overrasket over,« siger Sofie Dahlslykke Sarbo til B.T. Odense.

Men hvad hun var mere overrasket over var, at TV 2 Fyn ikke greb ind i debatten på Facebook. I stedet lod de kommentarsporet leve sit eget liv.

Noget Sofie Dahlslykke Sarbo mener er under alt kritik.

»Deres manglende deltagelse i debatten overrasker mig virkelig meget. Jeg mener, at medierne har et kæmpe ansvar for at styre debatten i en ordentlig retning,« siger hun.

Derfor sagde hun også ja, da TV 2 Fyn igen kontaktede hende for at høre, om hun ville medvirke i en kampagne om tonen på sociale medier. For på den måde kunne hun også gøre mediet opmærksomme på, at det ifølge Sofie Dahlslykke Sarbo selv bar en stor del af ansvaret.

»TV 2 Fyn svigtede deres ansvar. Men jeg har stor respekt for de medarbejdere, som gik videre med sagen. Og jeg fik også en undskyldning af chefen derude, så er der er intet ondt blod mellem mig og mediet længere,« forklarer hun.

Hun fik desuden ringet flere af de personer op, som havde skrevet hedefulde kommentarer til hende. Og de samtaler overraskede hende også.

»Vi fik fat i en mand, der forklarede, at han ikke en gang havde sat sig ind i sagen. Han havde bare set videoen, og så fik han lyst til at skrive en hadefuld kommentar. Det synes jeg er virkelig ubehageligt,« siger Sofie Dahlslykke Sarbo.

Hun forklarer i den forbindelse, at det virker som om, man ikke længere må være uenige med hinanden.

»Det er jo ødelæggende for demokratiet, at man ikke kan stille sig frem med sine holdninger, uden at blive mødt med had,« siger hun og tilføjer:

»Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis det skete for mine børn. Eller for en mere skrøbelig person, der ikke lige så let kan ryste det af sig. Vi er forskellige alle sammen, og det har vi også lov til at være,« afslutter hun.

Hele sagen stammer fra en længere kamp, som beboerne i Åløkke-kvarteret i Odense har haft med ejendomsselskabet Olav de Linde.

Ejendomsselskabet ejer nemlig en del af Åløkkeskoven, og her ønskede det at opføre nye boliger.

Det var dog ikke et ønske, som beboerne i området eller politikere i byrådet var enige i, og til sidst besluttede byrådet at gøre skoven til en del af det såkaldte Grønne Danmarkskort.

To dage efter beslutningen fældede ejendomsselskabet dog alligevel nogle træer i området med den begrundelse, at man ville rydde op i området.

– Vi fjerner træerne af tre årsager. Den første er sikkerhed. Den anden er skovdrift, og den tredje er, at vi vil have forskønnet området og gjort det mere skarpt, sagde Lars Friis Mikkelsen, der er afdelingsdirektør for Olav de Linde dengang om beslutningen til TV 2 Fyn.