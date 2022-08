Lyt til artiklen

Op mod hver femte dansker oplever søvnløshed, og for ti procent af befolkningen er tilstanden kronisk.

Nu slår et nyt, stort dansk forskningsprojekt fast, at der kan være alvorlige konsekvenser forbundet ved søvnproblemer.

Mennesker, der er diagnosticeret med en søvnlidelse på sygehuset, har nemlig en 17 procents øget risiko for senere at udvikle demens.

Det skriver Nationalt Videnscenter for Demens i en pressemeddelelse.

Resultaterne er fundet i et stort nyt studie med næsten 1.5 millioner danskere, der er fulgt over en 40-årig periode.

»Flere små studier har peget på, at søvnproblemer kan være en risikofaktor for demens. Nu kan vi se en utvetydig sammenhæng mellem søvnlidelser og demens,« siger Line Damsgaard, læge og ph.d.-studerende ved Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet.

Det er Line Damsgaard, der sammen med en række andre forskere fra Johns Hopkins University i USA, har undersøgt sammenhængen ved at gennemgå de danske sundhedsregistre.

Det er endnu ikke klart, om det er den dårlige søvn, som øger risikoen for udviklingen af demens, eller om søvnbesvær er et tidligt tegn på den frygtede sygdom.

Men ifølge Gunhild Waldemar, der er professor og leder af Nationalt Videnscenter for Demens, er der noget i forskningen, som tyder på det sidste.

»Fordi studiet viser den mest markante sammenhæng mellem en søvnlidelse og en følgende demensdiagnose inden for de første fem år, tyder det på, at den dårlige søvn kunne være et meget tidligt tegn på demens,« siger hun.

Det er derfor ifølge professoren også værd at forske videre i, om forbedret søvn kan mindske risikoen for demens.

»Men god nattesøvn er under alle omstændigheder godt for helbredet,« siger Gunhild Waldemar.

I Danmark anslås det, at godt 87.000 mennesker på 65 år eller derover lever med demens.

Antallet forventes at vokse til mere end 134.000 mennesker i 2035, fordi levealderen stiger, og risikoen for at få sygdommen dermed øges.