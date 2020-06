Et aktivitetsstativ til småbørn bliver nu tilbagekaldt af Søstrene Grene.

Det skyldes, at der er risiko for, at et af benene på stativet kan løsnes under brug, hvilket kan betyde, at stativet risikerer at falde ned over barnet.

'Derfor tilbagekalder Søstrene Grene alle solgte eksemplarer af aktivitetsstativerne for at undgå uheld,' lyder det i en meddelelse på kædens Facebook-side torsdag.

De oplyser videre, at alle, der har købt stativet, kan få refunderet købsprisen.

Alt man skal gøre er at aflevere det i en Søstrene Grene-butik frem til 30. september 2020.

Her er det ikke nødvendigt at medbringe en kvittering.

Aktivitetsstativerne er solgt i Søstrene Grenes butikker i perioden fra 1. januar 2020 og frem til 11. juni 2020.

'Søstrene Grene beklager ulejligheden og arbejder i alle henseender aktivt på, at De skal kunne handle trygt hos Søstrene Grene, skriver de også i opslaget.