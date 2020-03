Lukkede butikker, mørke bag ruderne og tomme gader. Det er billedet af Danmark lige nu, hvor meget er lukket ned.

Og for Søstrene Grene har coronakrisen også ramt hårdt. Størstedelen af butikkerne byder lige nu på lukkede og låste døre, og omsætningen er kun gået en vej. Ned. Det skriver Finans.

»Vi har lukket butikkerne i alle lande bortset fra Sverige, Norge, Finland, Japan og Island. Så der er kun salg i 60 ud af de 250 butikker. Det er en uvirkelig situation og næsten uden for fatteevne,« siger Mikkel Grene, der er medejer og administrerende direktør.

»Vi bliver nødt til at se i øjnene, at det tager lang tid at komme tilbage på normalt niveau. Vi ved, at det her ikke handler om bare at åbne igen om nogle uger. Det tager lang tid, før alt er på normale omdrejninger igen,« siger direktøren til Finans om selskabet, der har måttet tage flere drastiske skridt.

Alle fysiske Søstrene Grene-butikker i Danmark holder lige nu lukket som følge af coronakrisen. Foto: David Leth Williams Vis mere Alle fysiske Søstrene Grene-butikker i Danmark holder lige nu lukket som følge af coronakrisen. Foto: David Leth Williams

Alle medarbejdere fra de lukkede butikker er sendt hjem. Det samme er 40 lagermedarbejdere blevet. Derudover har selskabet også været nødsaget til at fyre 24 mennesker fra hovedkontoret.

Det betyder dog ikke, at det ikke er muligt at handle hos Søstrene Grene for tiden. For selskabet har netop åbnet en webshop. Noget, der hele tiden har været planen.

Den skulle åbne 31. marts, og Mikkel Grene kalder det 'vigtigt' at have den, nu hvor en stor del af butikkerne er lukkede.

Søstrene Grene er langt fra de eneste, der er hårdt ramt af coronakrisen. Det samme er blandt andet danske Bang & Olufsen, der lige nu midlertidigt har lukket 60 procent af butikkerne. Noget, der kan koste flere butikker livet.

Tirsdag kom det desuden frem, at restaurant-kæden bag Dalle Valle og Café A i den grad kan mærke konsekvenserne.

Kæden måtte tirsdag begære 13 restauranter konkurs som følge af coronakrisen, hvilket betyder, at de nu lukker.

På et pressemøde mandag aften gav Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S) udtryk for, at hun håber, Danmark kan åbne stille og roligt efter påske.

Hvordan det præcist bliver gjort, vil blive meldt ud senere på ugen.