Du skal ikke tro på alt, hvad du læser i den landsdækkende Søstrene Grene-kæde.

I hvert fald kan DR Detektor afsløre, at butikskæden i forbindelse med en række nye servietter har præsenteret deres kunder for en decideret løgn på flere skilte:

'Anna og Clara ejer 987 HA genbrugsskov i Böhmen. Skoven er tilplantet med tidligere års kasserede juletræer - i tilknytning har de en lille papirmølle, der fremstiller deres servietter,' står der på skiltene ved den nye servietserie.

Men det er pure opspind. Søstrene Grene ejer ingen skov i Böhmen, har ikke tilplantet kasserede juletræer og har ingen papirmølle.

DR har konfronteret Søstrene Grene med den letsindige omgang med sandheden, men landskæden undskylder sig med, at det blot er historiefortælling.

»Den kontekst, der er i Søstrene Grene, er, at der er en historiefortælling om Anna og Clara, som går igen igennem butikken på forskellige skilte, hvor der bliver fortalt forskellige ting, som helt oplagt er en historiefortælling, og det her skilt er en del af den historiefortælling,« siger Søstrene Grenes CEO, Mikkel Grene, til DR.

Han understreger desuden, at forbrugerne let kan gennemskue skiltets 'oplagte humor', og at der derfor ikke er noget at komme efter.

Men Forbrugerrådet Tænk er ikke helt enig.

Forbrugerorganisationen mener nemlig, at man risikerer at lokke forbrugerne til at købe noget, som de tror er miljømæssigt bedre, selvom det er ren fiktion.

Til DR gør Mikkel Grene dog klart, at han ikke ser det som vildledende markedsføring, når »man laver sjov«.

Men spørgsmålet er så, om man som forbruger kan gennemskue, at det er for sjov?

Giv dit svar i afstemningen nedenfor.