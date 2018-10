Bornholms Museum har fået 118 håndskrevne og illustrerede breve fra maleren Oluf Høsts døtre.

Rønne. Maleren Oluf Høsts døtre har doneret 118 breve til Bornholms Museum.

Brevene er skrevet og illustreret af Oluf Høst i årene 1951 til 1962.

Det oplyser Bornholms Museums direktør, Lars Kjærulf Møller, til TV 2 Øst.

Den store samling breve var for nylig at finde i auktionshuset Bruun Rasmussens katalog. Inden auktionen blev brevene dog trukket tilbage.

I stedet for at sælge dem besluttede ejerne, søstrene Malene og Ane Ipsen, at de hellere ville donere brevene til Bornholms Museum.

Brevene var stilet til forfatteren Henning Ipsen, der var en af Oluf Høsts nære venner. Henning Ipsen har skrevet flere bøger om Oluf Høst.

En lang række af brevene indeholder korte beskrivelser, hvor Oluf Høst fortæller om de kunstoplevelser, han har haft, og skriver om sig selv med ironi.

Oluf Høst blev født i Svaneke på Bornholm i 1884 og døde i 1966 i Gudhjem.

/ritzau/