Fra ruiner og bombede gader i Syrien til villakvarterer og rododendronbuske i Nordsjælland. Fra flygtninge under dansk beskyttelse til terrormistænkte i en dansk retssag.

Hvordan endte fire syriske søskende og den enes barn på anklagebænken i en retssal i Holbæk?

Hvorfor er de sigtet for at have medvirket til forsøg på manddrab ved at sprænge en eller flere bomber i det land, der tog dem ind og beskyttede dem fra bomberne i deres hjemland?

Blandt de 13 anholdte i den omfattende danske terrorsag sidder fire syriske søskende og den enes søn. B.T. har netop fået aktindsigt i sigtelsen mod dem. Den viser blandt andet, at planlægningen af et terrorangreb havde stået på 'i en længere periode' op til 7. februar, hvor de fem blev anholdt.

Men for at forstå, hvordan de endte her, skruer vi først tiden seks år tilbage.

I 2014, da borgerkrigen i Syrien ifølge FN havde kostet cirka 220.000 mennesker livet – heriblandt de syriske søskendes far og flere af deres venner – tager de flugten fra deres hjem i Duma.

Den næstyngste i flokken – den i dag 31-årige bror – bliver dog tilbage med et knugende håb om at kunne passe på sin virksomhed og familiens hjem og værdier.

Men der går ikke længe, før også han må indse, at der ikke er noget at gøre. Han opgiver håbet og begynder sin flugt fra Duma til Libanon og så videre til Egypten, hvor han genforenes med resten af familien.

Familien består af en 25-årig, en 31-årig og 39-årig bror, deres 43-årige storesøster og hendes tre børn, hvoraf den ene – en 22-årig mand – også er sigtet i terrorsagen i Holbæk sammen med de fire søskende.

I den egyptiske flygtningelejr, hvor familien genforenes, går der ikke længe, før der er overfyldt og derfor hverken mere mad eller hjælp at hente.

Derfor beslutter familien sig for at tage videre mod Europa. Ligesom knap 80.000 andre syrere gjorde samme år.

Men det er ikke alle fra den lille familie, der kommer med på smuglerbåden til Italien. Storesøsteren må i første omgang blive tilbage sammen med to af sine børn, mens de andre kommer ombord mod drømmen om et bedre liv.

Et liv, der starter i Danmarks største asylcenter, Sandholmlejren, hvor de bor i fire måneder, inden de danske myndigheder giver dem opholdstilladelse i december 2014.

I april 2015 bliver den 43-årige mor familiesammenført med sin datter og kommer til Danmark med sine to andre børn.

Det er den københavnske forstad Gentofte, der kommer til at danne ramme for familiens nye tilværelse.

Naboerne i Gentofte beskriver de syriske søskende som søde og venlige mennesker. De holder sig mest for sig selv i hjemmet. Men til gengæld med et rend af mennesker i de sene aftentimer, siger en nabo til B.T. og fortæller, at det eneste, der har undret hende, er de forskellige dyre biler, som de syriske flygtninge kører i.

Den 31-årige bror starter i praktik i en dansk virksomhed i 2016. Hans tidligere chef beskriver ham over for B.T. som rar og overraskende god til dansk. Han kan ikke forstå, at han skulle være en del af en terrorcelle.

»Det kommer bag på mig, at han skulle være indblandet, for hvis det var 'Olsen-banden', ville han altså ikke tage rollen som Egon Olsen,« lyder det fra den tidligere chef.

Efter praktikken begynder den 31-årige at arbejde i København med sin 25-årige lillebror og deres 22-årige nevø.

Det kommer bag på deres tidligere kollega, som B.T. taler med, at de alle tre nu er sigtet i en terrorsag. Kollegaen fortæller, at han især havde et tæt forhold til den 31-årige bror, og at de havde mange gode snakke. De havde blandt andet snakket om at starte et firma sammen.

Efter et stykke tid stopper de tre med at arbejde i København, og den 31-årige og den 22-årige får et nyt job, hvor de blandt andet arbejder i en lagerhal i Brøndby.

Det er i denne lagerhal, hvor politiet og Politiets Efterretningstjeneste, PET, under en større aktion anholder dem den første weekend i februar.

Et øjenvidne fra lagerhallen fortæller til B.T., hvordan de 25 medarbejdere i hallen får at vide, at de skal lægge sig ned på det kolde gulv, og det er her, B.T.s kilde ser, at politiet er ude efter de to syrere.

»Den første, de anholder, er den 22-årige, som politiet giver strips på. Og da jeg ser det, tænker jeg: 'Hold da op, hvad har han lavet?' De er jo begge meget søde mennesker. Folk er lidt overraskede over, at det skete,« fortæller øjenvidnet.

I mellemtiden stormer politiet og PET adresser i Gentofte, og de resterende tre fra familien bliver ligeledes anholdt.

De syriske flygtninge sidder nu på tiende uge varetægtsfængslet. En varetægtsfængsling, de løbende får forlænget efter at være blevet stillet for en dommer i Retten i Holbæk.

Næste gang de skal for retten er 3. maj.