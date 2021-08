»Det er meget sjovt, at det kommer frem nu. For det har jo i et stykke tid stået klart, at Naser Khader ikke ville gøre noget aktivt for De Konservative.«

Sådan lyder reaktionen fra B.T.s politiske kommentator Søs Marie Seerup kort efter, at det blev offentliggjort, at Naser Khader har valgt at forlade De Konservative.

Meldingen kommer fra et opslag på Facebook, hvor han oplyste, at han på baggrund en række beskyldninger fra flere kvinder, nu har valgt at melde sig ud af De Konservative med 'et blødende hjerte'.

»Siden Naser Khader viste brystkassen frem og meddelte, at han nu var tilbage i et opslag på Facebook, har det været helt tydeligt, at 10'øren var faldet,« fortæller Søs Marie Seerup, som er B.T.s politiske kommentator.

(ARKIV) Naser Khader (KF) under møde i salen med ministrenes spørgetid i Folketinget på Christiansborg, onsdag den 3. marts 2021..Naser Khader forlader De Konservative, efter at partiet har meddelt ham, at han ikke længere kan være medlem. Det skriver Naser Khader på Facebook. Det skriver Ritzau, onsdag den 18. august 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Naser Khader (KF) under møde i salen med ministrenes spørgetid i Folketinget på Christiansborg, onsdag den 3. marts 2021..Naser Khader forlader De Konservative, efter at partiet har meddelt ham, at han ikke længere kan være medlem. Det skriver Naser Khader på Facebook. Det skriver Ritzau, onsdag den 18. august 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Ligesom hun også er overbevist om, at meldingen i dag er kommet, fordi Naser Khader godt vidste, at han var på vej ud.

»Det må have været lidt ligesom, når man kommer til en samtale, hvor man godt ved, at man skal tage et valg – ellers bliver man fyret. Han skulle have trukket sig for lang tid siden,« fortæller Søs Marie Seerup.

Hvad Naser Khaders udmelding kan komme til at betyde for De Konservative fremadrettet, er lige nu uvis. Men hvis der er én ting, der er sikker, så er det, at beslutningen vil styrke partiets leder Søren Pape.

I lige netop denne situation har han nemlig vist lederskab, mener Søs Marie Seerup.

»Nogle vil mene, at Søren Pape har haft det for nemt, men den her sag har klokkeklart været svær at håndtere, så det må tælle på et højere plan.«

Hun understreger desuden, at Khaders udmelding er et tegn på, at Søren Pape bygger sig op som politisk leder, idet han denne gang har været klar til at træffe en beslutning og har været parat til at føre den ud i livet.