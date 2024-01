Søren Nielsen, der er indehaver af KIDS cool shop i Horsens, fik fredag noget af en royal overraskelse.

Hans mor, Karen Nielsen, som er »kæmpe royalist,« havde grebet telefonen og bestilt 2000 konge- og dronningekroner til legetøjsbutikken, der skulle gives gratis væk til børnene i byen i anledning af tronskiftet.

»Jeg har overtaget butikken fra mine forældre, og i fredags troede min mor, at hun var tilbage i sin gamle rolle som indkøber. Hun kunne huske nummeret på en leverandør af kongekroner, hun havde brugt for 20 år siden, og så bestilte hun dem simpelthen,« siger Søren Nielsen.

Selv fik han først beskeden om det royale indkøb, efter hans mor havde lavet aftalen.

Søren Nielsen overtog legetøjsbutikken fra sine forældre i 2013. Hans mor, Karen Nielsen, har dog ikke lagt sin gamle rolle helt på hylden. Foto: Privat Vis mere Søren Nielsen overtog legetøjsbutikken fra sine forældre i 2013. Hans mor, Karen Nielsen, har dog ikke lagt sin gamle rolle helt på hylden. Foto: Privat

»Hun insisterede på, at alle børn, der havde lyst til det, skulle have en gratis krone. Og at hun selv ville betale for dem, hvis jeg ikke var med på den. Jeg synes heldigvis også, at det var en god idé,« griner Søren Nielsen.

Igennem weekenden har personalet i KIDS cool shop i Horsens således uddelt konge- og dronningekroner til højre og venstre.

Og interessen har ikke været til at tage fejl af, fortæller indehaveren.

»Da jeg spurgte mine ansatte, sagde de, at de havde udleveret kroner fra klokken 10.00-14.00 uden stop. Alle børn, jeg så, gik rundt med dem på hovedet, og de var så glade,« siger han.

Hans mor, der stod bag det spontane og kongelige indkøb, er også godt tilfreds med sin indsats.

»Hun synes, at det er en venlig tanke til de kongelige, og jeg forsøger løbende at opdatere hende, men det går simpelthen så stærkt,« siger Søren Nielsen.

Forventer du, at I får foræret alle kronerne væk?

»Det er målet, og lige nu går det strygende. Vi satser på at få kronet samtlige 2000 børn i Horsens,« afslutter indehaveren.

