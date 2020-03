Med massiv, thybosk dialekt og en guitar under armen har Søren Kvejborg ramt plet.

Den selvstændige vestjyde fra Koldby i Thy har sendt alle sine medarbejdere hjem for mere end en uge siden, og siden da har han samlet guitaren op og optaget sig selv og sunget et par sange for at bringe smil på læben hos sine følgere.

En sang, han delte fredag eftermiddag, er nærmest blevet Danmarksberømt.

På thybomål synger han til melodien fra Poul Krebs' 'Sådan nogen som os', hvor han har skrevet, at danskerne skal 'gjø som Mette mo hun sæjer' og 'blyw dæ hjem po di sofa'. Du kan høre hele Sørens budskab i sangen nederst i artiklen.

Søren Kvejborgs sang er blevet ualmindeligt populær på Facebook. Foto: Privat

»Musik betyder utrolig meget for mig. Det gør meget for min hverdag. Hvis man bliver lidt presset eller stresset i hverdagen, så finder jeg guitaren frem og spiller og synger lidt. Det kan give afløb for en masse frustrationer,« siger Søren Kvejborg til B.T.

Han ved ikke, hvorfor Poul Krebs' melodi lige var den perfekte måde at få budskabet ud på. Men ud kom det, og mere end 182.000 danskere har lyttet til sangen henover de sidste to døgn, og knap 9.000 har delt videoen.

»Jeg skrev den bare på 10-15 minutter, så sad den der. Jeg synes, det er vildt fedt. Jeg havde overhovedet ikke regnet med det,« siger Søren Kvejborg og fortsætter:

»Når jeg laver sådan nogle videoer, så plejer lige at se dem bagefter. Hvis det kan få mig til at smile, eller det rammer mig, så ved jeg, der nok også er andre, der vil blive ramt af det. Og den der sad sgu ret godt i skabet.«

»Jeg tænker lidt på forhånd, at det da kunne være fedt, hvis det måske kunne få 10.000 lytninger. Så gik det så fuldstændig bananas,« fortæller vestjyden.

Søren Kvejborg er dog blevet en lille smule påpasselig i forhold til at dele flere videoer på kendte melodier. I kommentarfeltet til sin video blev han blandt andet spurgt, om Poul Krebs havde givet lov til at bruge melodien.

Det indrømmer Søren Kvejborg gerne, at han ikke havde spurgt om lov til. Men det lader ikke til at være det store problem denne gang.

»Poul har selv skrevet derinde. Han skrev lige 'godt at høre' sammen med en bøjet arm og et hjerte. Så skrev jeg 'tusind tak for lån af din fantastiske melodi'. Så var der nok ikke mere i det.«