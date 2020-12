»Jeg fik at vide af en læge, at hvis ikke det var for min gode form, så havde jeg ikke stået her i dag. Med alt det, jeg har været igennem.«

55-årige Søren Bundgaard blev alvorlig ramt af corona i midten af september. Han er ikke i risikogruppen, tværtimod. Han er i, hvad han selv betegner som 'god form' og har før sit sygdomsforløb løbet 137,1 kilometer i et 24 timers velgørenhedsløb.

Trods hans gode form blev han hårdt ramt af corona og dens senfølger. Det strækker sig blandt andet over fire uger i isolation med slemme symptomer, en indlæggelse og en blodprop i hjernen.

»De første to uger var slemmest. Jeg havde en trykken for brystet og svære vejrtrækningsproblemer samt lettere hovedpine. Min lugte- og smagssans var også forsvundet. På et tidspunkt blev vejrtrækningsproblemerne så slemme, at jeg måtte indlægges en enkelt nat,« fortæller Søren Bundgaard, der stadig er ramt af senfølger i dag.

Fire uger går, hvor de to første uger var slemmest. De næste to uger går det op og ned for Søren, hvor symptomer kommer og går, og han ikke ved, om han er rask.

»Lige så snart man troede, man var fri, så kom symptomerne igen. Efter fire uger var jeg symptomfri i fire dage, så jeg kunne komme ud af isolation.«

Men bare to dage efter, at Søren var kommet ud af sin isolation, skete der noget meget uventet og dybt alvorligt.

»Jeg hang pludseligt i den ene side af ansigtet, og jeg talte 'babysprog' til min kone. Jeg måtte lægge mig i min seng, og der bandede jeg, da det gik op for mig, hvad der var sket.«

Søren brugte meget tid på at holde sig i form. Det er meget sværere nu, hvor han er alvorligt ramt af senfølger. Dette billede er fra før Sørens sygdomsforløb. Vis mere Søren brugte meget tid på at holde sig i form. Det er meget sværere nu, hvor han er alvorligt ramt af senfølger. Dette billede er fra før Sørens sygdomsforløb.

Søren havde fået en forbigående blodprop i hjernen. En af senfølgerne hos Søren har nemlig vist sig at være en åreforkalkning. Heldigvis for Søren tog blodproppen kun et kvarter, før den var overstået.

»Jeg kunne overhovedet ikke få vejret, og bare at gå tre trin op ad en trappe var en kamp.«

Nu er Søren tilbage på sit job som butikschef i Normal, og han tager alting et skridt ad gangen. For han lever stadig med senfølger som lettere vejrtrækningsproblemer og mindre hukommelsessvigt, men han vil gerne fortælle om sit forløb for at påvirke andres adfærd.

»Jeg vil gerne stå frem og fortælle historien, hvis det kan hjælpe – ikke kun til læger, men også befolkningen. Det er sgu ikke sjovt, det her. Jeg har hørt, at min historie har påvirket mange, som senere har ændret adfærd, blandt andet på grund af min alder, da det betyder, at alle kan rammes hårdt.«

»Det har været meget betryggende, at lægerne har taget det så seriøst, selv om de ikke helt kan kortlægge alting, fordi corona ikke har en rød tråd. Jeg har haft en meget støttende familie. Specielt min hustru, som har snakket til mig gennem vinduet under isolation.«