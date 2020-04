Han er bange, og de råber efter ham på gaden.

Søren Friis Larsens tur til Egypten er endt i et mareridt som følge af coronakrisen, og han aner ikke, hvornår han igen kan vende hjem til Danmark og sin familie. Han er fanget. Ligesom en del andre danskere, der fortsat er i udlandet, og som må vente i uvished på en returbillet.

Det gælder også for Mads Buch, hvis besøg i USA blev ufrivilligt forlænget, da den frygtede virus lukkede store dele af verden ned. Det er dog ikke tilfældet for Kristine Sloth Wilhemsen. Hun har selv valgt at blive i Australien, selv om flyene hjem bliver færre og færre.

B.T har talt med de tre danskere, der sætter ord på deres usikre situation:

SørenFriis Larsen har mødt en mand fra Indien, som han lige nu bor sammen med. De er glade for at have hinanden. Vis mere SørenFriis Larsen har mødt en mand fra Indien, som han lige nu bor sammen med. De er glade for at have hinanden.

Søren Friis Larsen, 55 år - fanget i Egypten

I december måned valgte Søren Friis Larsen at sælge sin lejlighed i Hørsholm. Nu var tiden kommet - han skulle på sit livs rejse. Men det viste sig at være lettere sagt end gjort.

For så kom coronakrisen.

Rejsen begyndte i Thailand og er nu endt i byen Luxor i Egypten, der er fyldt med historiske bygninger og gamle ruiner, men tom for turister.

»Ud over de manglende turister, så kan du overhovedet ikke se, at vi står midt i coronakrisen. Folk gør, som de plejer. Giver hånd, deler cigaretter, går ikke med mundbind og står tæt,« siger 55-årige Søren Friis Larsen.

Men indtil for nylig har han kunnet mærke det.

»Det er stilnet af nu, men jeg har oplevet flere gange, at der er blevet råbt 'corona' efter mig, og jeg oplever stadig, at folk tager afstand til mig,« siger han.

Dog har han besluttet at blive, for han har det godt på trods.

Det har ikke været lige let, men efter flere flytninger, da hotellerne smed ham ud, har han nu endelig fundet en familie, som han bor hos for 44 kroner om dagen.

Det er sket flere gange, at Søren Friis Larsen er blevet bedt om at forlade det hotel, han boede på. Her står han med en gruppe andre turister, som han boede på hotellet med. Foto: Privatfoto Vis mere Det er sket flere gange, at Søren Friis Larsen er blevet bedt om at forlade det hotel, han boede på. Her står han med en gruppe andre turister, som han boede på hotellet med. Foto: Privatfoto

»Jeg ville faktisk tilmelde mig et af særflyene, men så blev jeg syg og kunne ikke tage afsted- Og så er der flere hundrede kilometer til der, hvor flyene afgår. Det kan jeg ikke.«

Derfor var svaret også nej, da han blev kontaktet af Udenrigsministeriet, som spurgte ham, om han havde brug for hjælp.

»Jeg blev så rørt, da de spurgte mig, for det har virkelig ikke været let,« siger Søren Friis Larsen.

Det er svært at holde tårerne tilbage, forklarer han. Det betød meget for ham at få den besked.

»Men selv om det ikke var det her, jeg forventede, da jeg først tog afsted, så trives jeg faktisk i det. Jeg har set så mange ting, som jeg aldrig havde set før. Jeg har lært utrolig meget,« afslutter han, mens man svagt kan høre, at mundvigene vender opad.

Kristine Sloth Wilhelmsen har valgt at blive i Australien - hendes stuedieophold slutter nemlig først til august. Foto: Privatfoto Vis mere Kristine Sloth Wilhelmsen har valgt at blive i Australien - hendes stuedieophold slutter nemlig først til august. Foto: Privatfoto

Kristine Sloth Wilhemsen, 24 år - har valgt at blive i Australien

Det er ikke alle danskere, der er kaldt hjem af Udenrigsministeriet. En af dem er Kristine Sloth Wilhelmsen.

»Jeg er på udveksling her i Australien, og planen har altid været, at jeg skulle blive her frem til juli, så det gør jeg,« siger hun.

Hun har sammen med fire andre danskere, hun bor sammen med, været i kontakt med både den danske ambassade og Udenrigsministeriet for at sikre sig, at hun ikke er pålagt at tage hjem. Det er hun ikke.

»Så længe vi føler os trygge, så kan vi blive,« siger hun.

Og lige nu er hun ikke nervøs, selv om hun da godt kan bekymre sig lidt om, hvorvidt hun kan komme hjem, når skoleåret er slut.

»Jeg vil gerne være hjemme i august. Der skal min søster giftes, og så har jeg studiestart først i september,« siger hun.

I Australien er hverdage nogenlunde den samme, som vi oplever her i Danmark - lige på nær de varme temperaturer og lidt strengere regler.

»Hvis man holder sig i bevægelse, så må man gerne være ude, men man kan for eksempel ikke ligge på stranden. Og så må man kun være to sammen, når man er uden for sin bopæl,« siger hun.

Mads Buch har både mundbind og handsker på, når han handler ind. Det har alle de andre også, fortæller han. Foto: Privatfoto Vis mere Mads Buch har både mundbind og handsker på, når han handler ind. Det har alle de andre også, fortæller han. Foto: Privatfoto

Mads Buch, 29 år - fanget i San Francisco i USA

29-årige Mads Buch fra Aarhus arbejder som softwareingeniør, og det betyder, at han kan arbejde, bare han har sin computer. Derfor kan han rejse en masse.

»Jeg tog til San Francisco for at besøge en kammerat for nogle måneder siden og besluttede mig for at blive lidt længere,« siger han og fortsætter:

»Men så kom coronakrisen.«

Nu er han nødt til at blive, efter hans fly med SAS blev udsat helt til juni. Han har købt en ny afgang med KLM onsdag, men er endnu ikke sikker på, at den ikke lider samme skæbne.

»Mit visum udløber til maj, og så har jeg jo min familie i Danmark, som jeg gerne vil se igen snart,« siger han.

Dog er han forholdsvis rolig. Han tager det, som det kommer.

»Det, der er uden for vores kontrol, kan vi ikke gøre noget ved,« siger han.

Lige nu bruger han dagene på arbejde og kvalitetstid med den ven, han tog til USA for at besøge.

»Vi sidder hjemme i hans lejlighed hele dagen. Vi står op, jeg laver nogle arbejdsopgaver, så spiser vi frokost, og så arbejder jeg lidt mere, til det bliver tid til aftensmad og et glas vin,« fortæller Mads Buch.

Men Søren Friis Larsen, Kristine Sloth Wilhelmsen og Mads Buch er langtfra de eneste, der er fanget i udlandet. B.T. har blandt andet talt med Nicolai Akte, der er fanget i Davao på Filippinerne og konstant kæmper med aflyste fly og hårde restriktioner. Der er også Yeshe Moros, der sidder fast i Indien og ikke ved, om hun har penge nok til billetten hjem til Danmark.

Udenrigsministeriet oplyste fredag til B.T, at cirka 1.000 danskere fortsat er strandet rundt omkring i verden.

Kender du nogen, der fortsat er fanget et sted i verden? Så hører B.T gerne fra dig - skriv til nawe@bt.dk eller ammo@bt.dk.

På kortet herunder kan du se en række af de andre danskere, der er fanget i udlandet