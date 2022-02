Det er de færreste, der opnår så høj en status, at næsten alle nikker genkendende, hvis de hører dit navn.

Men det er tilfældet for denne person, der gæster Aalborg.

Nemlig Søren Ryge.

Haveguruen kommer forbi Nørresundby Kirke, når der 6-13. marts holdes Kirkekulturuge.

Her får du mulighed for at nyde den rolige havemands tilstedeværelse torsdag eftermiddag, hvor han vil fortælle en masse spændende historier. Og selvfølgelig lidt om planter.

Om aftenen giver han tilmed et nummer med flere af sine personlige yndlingsnumre til et oplæg i musikkens tegn.

Resten af ugen gæster musikeren Alberte Winding og radiovært Dan Rachlin blandt andet også kirken, og gæstelisten rummer da også alt fra en tidligere klimakommisær til en kunsthistoriker.

Se mere på Nørresundby Kirkes hjemmeside.