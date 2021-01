En betroet chef i Rigspolitiet, der hyrer venner og bekendte for 43 millioner kroner og er under mistanke for at modtage returkommission på 800.000 kroner.

En øverste myndighed for lov og orden, som gennem flere år bryder loven.

Sagen om tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen klæber sig til fire justitsministre, som håndterede den med større og mindre held.

En af dem er Søren Pind, der var justitsminister for Venstre i 2015 og 2016. Han kalder i dag sagen for »rystende« og den eneste fortrydelse, han har fra sin tid som justitsminister.

Søren Pind fortryder, at han ikke reagerede prompte, da sagen om lovbrud og vennetjenster i Rigspolitiet kom frem.

En anden er statsminister i dag og hedder Mette Frederiksen. Hun blev i 2014 advaret om, at der var noget galt.

Begge politikere vender vi tilbage til.

Først skruer vi tiden tilbage til en fredag i marts 2017. Tidligere rigspolitichef Henrik Højbjerg undskylder og kalder dagen for »en sort dag for Rigspolitiet«.

For den dag konkluderer en rapport, at Rigspolitiet i flere år har set stort på udbudsloven, når der skulle hyres konsulenter.

Forud var gået et lille års skriverier i B.T. om chef for Koncernservice i Rigspolitiet Bettina Jensen. Hun hyrede tre konsulenter, hun kendte fra sin tid som chef i DR, uden at andre konsulenter fik mulighed for at byde på opgaverne. Konsulenterne kostede 43 millioner kroner over en treårig periode.

I kølvandet fulgte en mistanke om overbetaling og vennetjenester – ikke mindst i forhold til den pelsglade konsulent Mariann Færø, der fik 2,2 millioner kroner for en måneds arbejde. I løbet af tre år fik hun 10,5 millioner kroner i honorarer fra Rigspolitiet hyret af Bettina Jensen.

Et centralt dokument i sagen viser dog, at daværende rigspolitichef Jens Højbjergs »sorte dag« ikke kom ud af det blå. For Mette Frederiksen (S), der fra oktober 2014 til juni 2015 var justitsminister under Helle Thorning-Schmidt-regeringen, blev advaret.

Som justitsminister håndterede hun en hård kritik fra statens vagthund, Rigsrevisionen, der efter en stikprøve hos Rigspolitiet i 2014 stødte på noget af en rodebutik. Når der skulle hyres konsulenter, manglede der skriftlige kontrakter, og der manglede dokumentation for, at markedet var blevet afsøgt, så Rigspolitiet sikrede sig den bedste og billigste ydelse.

Mariann Færø og Bettina Jensen er hovedpersoner i historisk korruptionssag fra Rigspolitiet.

Derfor bad Statsrevisorerne – Rigsrevisionens forlængede politiske arm – om en redegørelse. Hvad ville ministeren gøre for at sikre »fokus på regler for udbud og annoncering af indkøb af konsulentydelser«?

Rigspolitiet forsikrede Mette Frederiksen om, at der var taget hånd om det. Det tog hun for gode varer.

'Jeg konstaterer med tilfredshed, at Rigspolitiet i foråret (maj 2014, red.) har udarbejdet fælles retningslinjer for indkøb af konsulentydelser,’ skrev Mette Frederiksen i svaret fra 3. november 2014 til Statsrevisorerne.

Men Mette Frederiksen foretog sig ikke mere, og de systematiske lovbrud fortsatte gennem hele hendes ministertid.

Det samme gjorde de pengeoverførsler fra Mariann Færø til Bettina Jensen, som Rigspolitiet nu mistænker for at være bestikkelse. Fra 2012 til maj 2015 modtog Bettina Jensen 790.250 kroner på sin konto fra sin veninde Mariann Færø.

»Ministeren har pligt til at sørge for, at der sker noget, når vedkommende bliver gjort opmærksom på problemer. De må ikke bare slå tingene hen eller nedprioritere det,« siger professor ved Aalborg Universitet og forvaltningsekspert Sten Bønsing.

»Når det er sagt, så er ministrene også afhængige af de svar, de får fra embedsmændene. Men hierarkisk ligger ministeriet over Rigspolitiet, og ministeren har til en vis grad også en forpligtelse til at følge op på eventuelle problemer,« siger han.

I juni 2015 blev »justitsen« overdraget til Venstres Søren Pind, da Lars Løkke Rasmussen blev statsminister.

Mette Frederiksen anno 2014 - hun blev advaret om konsulentrod hos Rigspolitiet.

Et år senere, i juni 2016, begyndte sagen for alvor at rulle. I første omgang blot som en mistanke om vennetjenester, overbetaling og udbudsregler, som i enkelte tilfælde ikke var blevet overholdt.

Søren Pind ville ikke kommentere sagen, og han tog heller ikke selvstændige initiativer i sagen. Dansk Folkepartis Peter Kofoed tvang ham dog til truget ved at kræve en redegørelse i sagen.

Rigspolitiet besluttede, at Kammeradvokaten skulle komme med en ‘second opinion’, og i september 2016 landede Kammeradvokatens konklusioner på Pinds bord: Udbudsloven var ikke overholdt, da Bettina Jensen hyrede de to af konsulenterne for 20 mio. kroner.

I et skriftligt svar til Folketingets retsudvalg kaldte Søren Pind lovbruddet for »utilfredsstillende«, men han stillede sig tilfreds med, at Rigspolitiet fjernede indkøbsområdet fra Bettina Jensen. Frem til sin afgang i december 2016 afviste han at kommentere sagen yderligere.

Det vil han dog gerne i dag:

»Det er en rystende sag. Det er den eneste fortrydelse, jeg har fra min tid som justitsminister. Men jeg fik at vide, at alt var i orden. At der ikke var noget at komme efter,« siger Søren Pind.

»Jeg skulle simpelthen have været grundigere. Og det irriterer mig.«

Hvorfor tog du ikke sagen mere alvorligt?

»Det var fordi, jeg havde folk i Rigspolitiet, jeg havde tillid til, som forvissede mig om, at tingene var i orden. Men det var de ikke,« siger han.

I december 2016 blev Pind erstattet af den konservative Søren Pape Poulsen.

På det tidspunkt sad Bettina Jensen stadig som chef for Koncernservice.

Fra sit ministerkontor på Slotsholmen kunne Søren Pape Poulsen se skandalens anden bølge fortsætte – blandt andet med historien om en studentermedhjælper, der fik en månedsløn på 129.270 kroner hyret gennem en af Bettina Jensens faste konsulenter.

Modtog 22 overførsler Efterforskningen af tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen har vist, at hun mellem 2012 og 2015 modtog 22 overførsler på mellem 17.500 og 114.570 kroner – samlet 790.250 kroner – fra sin veninde Mariann Færø. Det skete, stort set samtidig med at der røg 10,5 millioner ind på Færøs konto fra Rigspolitiet. Bettina Jensen har under afhøringerne forklaret, at hun samtidig med sit job som chef i Rigspolitiet udførte konsulentarbejde for Mariann Færø. Bettina Jensen fik 1.000 kroner i timen for arbejdet. Mariann Færø har forklaret noget lignende. Rigspolitiet, der i 2017 anmeldte Bettina Jensen, mener ikke, at konsulentarbejdet blev udført i praksis, fremgår det af dokumenter i sagen. Ifølge Rigspolitiet er der tale om en 'forretningskonstruktion designet til at foretage en tilbagebetaling til Bettina Jensen, så det kunne se ud, som om at der var realiteter i det fakturerede konsulentarbejde'.

Samtidig øgedes presset fra oppositionen. Blandt andet sendte den daværende retsordfører for Socialdemokratiet Trine Bramsen en byge af kritiske spørgsmål afsted til ministeren, og i januar 2017 krævede Pape Poulsen rent bord. Det blev besluttet, at der skulle laves en intern undersøgelse af indkøbsområdet i Rigspolitiet.

Den bekræftede tre måneder senere de bange anelser. Udbudsloven blev ikke overholdt. Rigspolitichef Henrik Højbjergs »sorte dag« var en realitet.

En måned inden var Bettina Jensen blevet fyret og efterfølgende politianmeldt. Rigspolitiet har aldrig kommenteret fyringen offentligt. Men begrundelsen fremgår af den stævning, som Rigspolitiet i januar 2020 har indgivet til retten i et forsøg på at få fingre i Bettina Jensens gyldne håndtryk.

'B.T.s pressedækning af sagen fortsatte i løbet af efteråret 2016, og primo 2017 var sagen blevet en sådan belastning for Rigspolitiet – ikke alene ressourcemæssigt, men også i forhold til politiets omdømme – at det ikke længere var en mulighed, at Bettina Jensen fortsatte i stillingen som afdelingschef,' står der i stævningen.

Søren Pape Poulsen krævede rent bord, da sagen om lovbrud og vennetjenester for alvor rullede.

I marts 2018 fulgte endnu en rapport fra revisionsfirmaet PwC, som slog fast, at konsulentydelser købt af Rigspolitiet for helt op til 2,5 milliarder kroner ikke havde været i de lovpligtige udbud.

Rigspolitiet var i gang med at rydde op, men var ikke i mål, lød det fra økonomidirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup.

Søren Pape Poulsen kaldte det for ‘uacceptabelt’.

Først i april 2020 vendte statens vagthund, Rigsrevisionen, tommelfingeren opad. Rigspolitiet var i mål i forhold til at efterleve udbudsreglerne.

Men den alvorlige bestikkelsessag spøger stadig for justitsministeren, der nu hedder Nick Hækkerup (S).

Københavns Politi efterforsker nu på tredje år sagen. I første omgang blev den lagt ned, men Rigspolitiet klagede i december 2019 til Rigsadvokaten over mangelfuld efterforskning.

Mangelfuld efterforskning Efterforskningen af tidligere chef i Rigspolitiet Bettina Jensen og hendes veninde Mariann Færø kritiseres for at være mangelfuld, efter de slap for tiltale i november 2019. Københavns Politi tryktestede ikke kvindernes forklaring om, at Bettina Jensen lavede konsulentarbejde for 790.250 kroner, som hun er mistænkt for at have modtaget i returkommission af Mariann Færø som tak for opgaver for 10,5 mio. kroner. Desuden manglede der fakturaer for 430.875 kroner, og Københavns Politi spurgte heller ikke ind til mail, kontrakter, timeopgørelser eller andet skriftligt materiale, som kunne dokumentere det påståede arbejde. Københavns Politi har heller ikke undersøgt, om Mariann Færø blev overbetalt, da hun på tre år fik udbetalt 10,5 mio. kroner – heraf 4,6 millioner kroner på blot et halvt år. Det på trods af, at Rigspolitiet ikke har kunnet finde dokumentation for arbejde for tre millioner kroner.

Rigsadvokaten vred armen om på Københavns Politi, der måtte gå sagen igennem på ny.

Siden er efterforskningen blevet kritiseret voldsomt, og eksperter har påpeget mulige habilitetsproblemer, når politiet undersøger sig selv.

Bettina Jensen og Mariann Færø er sigtet efter straffelovens paragraffer om bestikkelse. Det er endnu uvist, om der kommer en tiltale i sagen og i givet fald hvornår.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Mette Frederiksen og Søren Pape Poulsen. Justitsminister Nick Hækkerup skriver i et svar:

'Jeg hverken kan eller vil forholde mig til den konkrete straffesag, som stadig er under efterforskning. Men uafhængigt af den konkrete sag forventer jeg selvsagt, at man i Rigspolitiet og alle andre steder i Justitsministeriets koncern har et skarpt fokus på, at skatteborgernes penge bliver brugt på en forsvarlig måde. Det kan der ikke være to meninger om. Jeg har i øvrigt noteret mig, at den konkrete sag har ført til et berettiget og grundigt eftersyn af hele indkøbsområdet i politiet, og at der på den baggrund i de seneste år er gennemført en række opstramninger for at forhindre, at noget lignende kan ske igen.'