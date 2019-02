Det har været en bekostelig affære at nybesætte en au pair for den tidligere toppolitiker Søren Pind.

Prisen for ansøgningsprocessen til en au pair fra Filippinerne har beløbet sig til 10.000 kroner. Pengene er dog desværre tabt, da kvinden er blevet afvist af Danmark.

Årsagen; den 23-årige filippiner er for højt uddannet.

'Jeg begriber efterhånden ikke dette lands forhold til udlændinge - nu afviser vi sgu også folk, der kun skal være her to år, fordi de er for kloge! En 23-årig der gerne ville prøve eventyret et par år. Hvor småligt kan det blive,' skriver Søren Pind på sin Facebook.

Til B.T. uddybber den tidligere folketingspolitiker, at kvinden er søster til deres forhenværende au pair fra Flippinerne.

»De skulle for pengene bygge et hus sammen tilbage på Filippinerne. Jeg har selv været i de lande og set, hvad en opsparing kan gøre af forskel for de mennesker. De kan sende deres børn i skole og investere i videre uddannelse. Det giver dem et helt andet holdepunkt i de lande, hvor fattige har få muligheder.«

Den 23-årige kvinde, som Søren Pind havde håbet at få ansat som au pair, har ifølge hans oplysninger undervist som lærer i mere end tre år.

Det er dette forhold, som har gjort, at hendes ansøgning som au pair er blevet afvist, fortæller Søren Pind, der har set kvindens skriftlige afslag.

En begrundelse, som han dog slet ikke begriber.

»Politikerne har bestemt, at hvis det ikke er en naturlig forlængelse af vedkommendes tilværelse, så må personen ikke rejse ud som au pair. Det er et resultat af et kapløb partierne imellem om at stramme lovgivningen mest muligt. Man begriber jo ikke, hvad Filippinerne er for et land - hun er lærer, og der er en verden til forskel,« forklarer Søren Pind.

Den filippinske kvinde havde allerede gennemgået en ansøgningsproces og fået registreret sine biometriske data hos ambassaden i Filippinerne forud for en mulig opholdstilladelse. Omkostningerne har Søren Pind betalt. Og nu derfor også tabt.

Han ved endnu ikke, hvad han herfra vil gøre i forhold til ny hjælp i hjemmet, men én ting er sikker.

Det holder ikke vand, når folk kommenterer hans Facebook-opslag med opfordring til i stedet at hyre en dansk hushjælp på overenskomst.

» I virkeligheden er det jo det rene pjat, for det har intet med danske arbejdsmarkedsforhold at gøre. Der er ikke mange mennesker i Danmark, der vil have den type arbejde, og for mig handler det også om kulturel udveksling - det er den bedste udviklingsbistand, man kan give.«