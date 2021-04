Når de Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, fremover træder ind på Christiansborg, vil han ikke altid komme alene. Han har nemlig fået sig en ny makker.

En lille, plysset Bichon Havanais – bedre kendt som en bomuldshund.

»Hun kan godt blive en lille Christiansborg-hund. Hun kan både være i Viborg og i København. Hun kan være mange steder, bare hun får kærlighed,« fortæller Søren Pape Poulsen til B.T. og fortsætter:

»Man siger, 'vil du have en ven i politik, så køb dig en hund' – selvom jeg synes, jeg har gode venner på Christiansborg«.

Søren Pape Poulsen, formand for Konservative, har fået ny formand. Foto: Privat Vis mere Søren Pape Poulsen, formand for Konservative, har fået ny formand. Foto: Privat

Og en lille politikerhund, må man da sige, det er, for partiformandens nye store kærlighed skal nemlig hedde Maggie – opkaldt efter et helt særligt politisk forbillede.

Nærmere bestemt Margaret Thatcher, der er tidligere konservativ premierminister i Storbritannien.

»Jeg var jo teenager i 1980'erne, da Thatcher og Ronald Reagan bekæmpede kommunismen. Det var et konservativt årti, og nu er det jo en hunhund, så den skulle nok ikke hedde Ronald eller Reagan.«

At det er en lille bomuldshund, der ikke kommer til at veje meget mere end seks kilo og er allergivenlig, ser partiformanden også som en fordel, når den skal med på kontoret og møde mange mennesker.

Hvilken slags hund er du mest til?

»En bomuldshund er god til andre mennesker, og den giver ikke allergier. Jeg møder mange mennesker, der kan møde den, og så er de jo bare så søde – for at være helt ærlig. Jeg skal ikke have en stor hund, den skal også kunne passes,« siger Søren Pape Poulsen, der allerede har fået flere pasningstilbud.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Søren Pape Poulsen overhovedet har tid til at have en hund, er han helt rolig:

»Nu er vi jo to i husstanden, så vi hjælper hinanden. Men det er en lille hund, så jeg kan have den med mange steder. Men man skal ikke anskaffe sig et kæledyr, hvis man ikke har tid til dem. Man har jo ansvar for dens velbefindende.«

Og Søren Pape Poulsen er da også en erfaren hundeejer. Han har nemlig stort set altid haft hund – kun med en lille pause de seneste år.

Han har både haft hund som barn og voksen, og den sidste hed endda også Maggie.

»Nu bød chancen sig igen, og en hund er altid glad, og Maggie er bare skøn. Jeg har talt om at få hund længe, og en, der hørte det, skulle have hvalpe og tilbød mig at købe en, så det gjorde jeg,« siger partiformanden.