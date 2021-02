Coronalukket er ikke noget, som cykelhandler Søren Emil de Roepstorff har gjort sig i. Og han mener, at andre erhvervsdrivende har misforstået noget.

»Jeg har noget at lave – mine fingre er sorte – men februar er lidt en kedelig måned som cykelhandler,« svarer Søren Emil de Roepstorff fra Kokkedal på spørgsmålet, om der er gang i forretningen.

Hans cykelforretning, Zen Cycle, i Hellerup har været åben alle dage under nedlukningen. Helt uden at politiet har kunnet give ham en bøde – men det kommer vi tilbage til. Derfor er det en kæmpe fejl, at erhvervsdrivende har lukket deres virksomheder ned, hvis du spørger Søren:

»Folk har misforstået, at de skal holde deres butikker lukket. De skal tage på arbejde, men holde deres lokaler lukket. Det handler jo om, at de ikke må tage offentligheden med ind i deres lokaler,« lyder det fra Søren.

For ham handler det om at sætte sig ind i lovgivningen. Ifølge Søren bliver loven nemlig overfortolket takket være upræcise udtalelser på pressemøderne. Derfor nægter han at tvangslukke – om han så skal stå og råbe til kunderne på gadehjørnet.

Søren Emil de Roepstorff har ikke haft lukket sin cykelforretning. Foto: Privat Vis mere Søren Emil de Roepstorff har ikke haft lukket sin cykelforretning. Foto: Privat

»Så jeg holder værkstedet åbent, mens regeringen holder butikken lukket.«

Det står der på døren til Zen Cycle.

Det blev nogen stødt over, da Søren valgte at poste ovenstående billede på Facebook for at fortælle offentligheden, at han holder åbent.

»Kort tid efter mit opslag med billedet af beskeden på døren ringede en kvinde og spurgte, om jeg holdt åbent. Jeg svarede, at det gjorde jeg, og hun kom så med en lidt uklar snak om sin cykel, så jeg sagde, at hun var velkommen, og så kunne vi kigge på den. Hun sagde til slut, at hun lige ville sige, at hun var journalist på B.T., hvortil jeg svarede, at hun da var velkommen alligevel,« fortæller Søren.

Kunden var nemlig ikke journalist fra B.T., og godt og vel halvanden time senere kom der en maskeret, bevæbnet og uniformeret mand ned til Sørens dør og læste opslaget.

Politiet kunne ikke slå ned på nogen lovovertrædelser. Foto: Privat Vis mere Politiet kunne ikke slå ned på nogen lovovertrædelser. Foto: Privat

»Jeg gik hen og åbnede døren og sagde til ham, at der ikke var adgang for offentligheden, men jeg ville komme op foran forretningen og tale med ham. Jeg forklarede ham, at jeg følger bekendtgørelse 2059 ved ikke at lade offentligheden have adgang til lokalet,« fortæller Søren, der fik fortalt af politiet, at han var blevet anmeldt.

Søren opfylder lovkravene, fordi han holder sit butikslokale lukket for offentligheden. Foto: Privat Vis mere Søren opfylder lovkravene, fordi han holder sit butikslokale lukket for offentligheden. Foto: Privat

Og fordi Søren ikke giver adgang for offentligheden på sit værksted, kunne politiet ikke slå ned på noget.

»Jeg har læst i bekendtgørelsen, at man skal holde lokaler lukket for offentligheden. Dvs. offentligheden må ikke have adgang til mit butikslokale. Så når der kommer kunder, kommer jeg ud og taler med dem. Det gjorde jeg også, da politiet kom. Så opfylder jeg betingelserne,« fastslår han.

Så hvis en kunde ønsker at købe en cykel, bærer han forskellige eksemplarer ud og formår på den måde at holde gang i butikken.

»Man kan naturligvis ikke have osende kunder. Men man kan godt være i sin butik og tage imod kundens ordrer. Hvis det er en tøjbutik, kan man låne kunderne bukserne eller en bluse med hjem,« lyder det fra Søren.

Det faktum, at Søren på intet tidspunkt har haft sin butik lukket, har ikke været helt uden knubs.

Han har nemlig fået en del kritik af de såkaldte 'skrivebordskrigere' på Facebook, som Søren selv kalder dem.

»Folk på Facebook slår ned på, at jeg bryder reglerne. Og det er min skyld, at landet ikke bliver lukket op igen, og at smitten stiger. Men når jeg fortæller, at jeg ikke bryder reglerne, så flytter de barren, så det handler om moral. Og til sidst ender det med at blive noget personligt. Dem er der mange af,« fortæller han.

Den glæde, som han får fra de lokale, overskygger dog mudderkastningen på de sociale medier.

»Jeg har mange lokale kunder, der arbejder i sundhedsvæsenet. De er afhængige af deres cykler, fordi de ikke må tage offentlig transport, da de jo skal undgå at blive smittet. Og jeg synes, det er vigtigt, at jeg kan hjælpe de mennesker,« siger Søren, som fortsat holder åbent.