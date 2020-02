Hvert år ved juletid hiver Søren Sørensen sine to børn og kone afsted i to til tre uger til varme himmelstrøg i Mexico, hvor hans bedre halvdel er født og har sin familie.

Det betyder med andre ord også, at Søren år efter år har hevet sine børn væk fra skolen cirka en uge før, at alle deres skolekammerater tog på juleferie.

Altid har børnenes skole stejlet en lille smule, og i særdeleshed har Søren og konen mærket de seneste år, at det er blevet et endnu større problem, når de gerne vil besøge den mexicanske familie.

Derfor var Søren heller ikke overrasket, da han i går i B.T. kunne læse, at Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen, kaldte det »bekymrende«, at flere og flere forældre vælger at rejse uden for de normale uger, der afsat til skoleferien.

Søren Sørensen og familien tager hvert år til Mexico. Vis mere Søren Sørensen og familien tager hvert år til Mexico.

Argumenterne var, at det kan være nærmest umuligt at læse op på en uge, man som elev har mistet, og at man også kan gå glip af en vigtig social udvikling i klassen, hvis der eksempelvis er kommet en ny elev.

Men Søren Sørensen mener, at der »bliver pisket en stemning op«.

»Jeg synes, det har steget skolevæsenet til hovedet. Selvfølgelig kan et barn være en uge væk, og så er der argumentet om, at der kommer en ny ind i klassen? Det er da et fuldstændig latterligt argument. Børn kommer nemt ind i loopet igen, sådan som de interagerer med hinanden,« siger Søren Sørensen til B.T.

Søren og familien tager til Mexico tre uger hvert år, og da det er nærmest uvirkeligt varmt over sommeren, har de valgt at gøre det ved juletid.

Hver eneste gang har de meddelt skolen, at de nok skal sørge for at læse lektier fra de mexicanske himmelstrøg, ligesom de har påpeget, at børnene også lærer spansk under turen.

Søren Sørensen foran sit hus i det københavnske Nordvestkvarter. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Søren Sørensen foran sit hus i det københavnske Nordvestkvarter. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men det er som om, at man fra skolens side alligevel altid har haft de tvivlende briller på.

»Det har været sådan lidt dommedagsagtigt. Som om, at det altid er galt at rejse uden for ugerne. Det er klart blevet skærpet, og sidst fik vi en mail fra Københavns Kommune, da vores datter skulle afsted en uge, om at man ikke måtte have for meget fravær. Der kiggede man lige en ekstra gang,« fortæller Søren.

Og det provokerer rent faktisk københavneren.

»Jeg må sgu indrømme, at jeg føler mig lidt småirriteret over det. Som om, at skolen skal diktere, hvornår jeg skal holde min ferie, nu når der trods alt også kun er undervisningspligt og ikke skolepligt i Danmark,« siger Søren.

Han kan godt se, at det er en glidebane, hvis forældre tager afsted en måned af gangen hvert år, men én uge væk bør ikke skade noget, vurderer Søren.

»Børn kan jo også sagtens være syge en uge ad gangen, og er det så også helt umuligt for dem at komme tilbage? Det er det jo ikke,« understreger han.

I B.T.'s historie fra tirsdag har næsten 34.000 læsere svaret på, om de synes, det er i orden at hive ens børn ud at rejse uden for skolernes ferieuger.

Her svarer 37 procent, at det ikke er i orden, 32 procent, at det er helt okay, og 31 procent, at det er fint en gang imellem, når der er et godt tilbud.