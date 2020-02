Den 30. juni 2019 var en varm sommerdag med en temperatur på 22 grader. 35-årige Søren Røpke Schmidt skulle ud at bade med sin kone og deres to børn på Køge Strand.

Men det, der for Søren Røpke Schmidt skulle have været en helt almindelig sommersøndag på stranden, endte med at handle om liv og død.

På vej mod stranden blev Søren opmærksom på en mand, der panisk var i gang med at ringe efter en ambulance.

Et sekund senere fik han øje på mandens kone, som lå bevidstløs på jorden.

»Jeg nåede slet ikke at tænke. Jeg smed bare mine ting og løb derover,« siger Søren Røpke Schmidt.

Janne møder sin redningsmand Søren tæt på Køge Strand. Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Janne møder sin redningsmand Søren tæt på Køge Strand. Foto: Mathias Røn Poulsen

Det var første gang, han mødte Janne Stylsvig.

Først troede Søren, at Janne havde fået solstik. Det skulle dog vise sig at være langt mere alvorligt.

Hurtigt konstaterede han, at hun hverken trak vejret eller havde puls.

Janne havde fået en blodprop i hjertet.

Selvom Søren Røpke Schmidt ikke er uddannet redder og kun har gennemført et førstehjælpskursus, gik han øjeblikkeligt i gang med at give hjertemassage.

Janne Stylsvig er sikker på, at det er Sørens skyld, at hun slap fra stranden med livet i behold.

»Han hedder Søren redningsmand på min telefon,« siger hun, da B.T. et halvt år efter ulykken har sat både hende og Søren stævne på græsplænen nær Køge Strand, hvor Janne faldt om.

Selvom Janne og Søren har talt sammen i telefon før, er det første gang, de mødes i virkeligheden efter hændelsen sidste år.

Gensynsglæden er stor, da Søren og Janne møder hinanden for første gang siden hændelsen. Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Gensynsglæden er stor, da Søren og Janne møder hinanden for første gang siden hændelsen. Foto: Mathias Røn Poulsen

Se Søren og Jannes gensyn i videoen øverst i artiklen.

Det møde har de begge set frem til. Men hvis man tror, at deres møde ville betyde mest for Janne, tager man fejl. Den mest påvirkede af de to viser sig at være Søren.

Han har haft svært ved at glemme billedet af Janne den dag på stranden.

»Den tilstand, hun lå i, hvor hun var helt hvid i hovedet uden puls, det havde sat sig lidt fast i hovedet på mig. Det er super rart at få visket ud,« siger Søren Røpke Schmidt.

Selv husker Janne intet.

»Jeg kan godt forstå, at det er en større forløsning for Søren, fordi jeg jo ikke husker noget fra den dag, han var med til at redde mit liv,« siger Janne Stylsvig.

»Jeg kan bare huske, jeg tænkte: 'Kom nu, Janne, kom nu for helvede',« siger Søren Røpke Schmidt.

Tiden gik utroligt langsomt, og da Søren havde givet hjertemassage i otte minutter, føltes det, som om han havde kæmpet en halv time.

Først da ambulancen kom, overlod han genoplivningen til de professionelle.

Men han slap ikke der, men fortsatte over til Jannes mand og datter, som han prøvede at berolige.

Det lykkedes ambulanceredderne at få gang i hjertet. Hun blev kørt på hospitalet, hvor hun lå i koma i to dage. De to dage var frygtelige for Søren.

Søren og Janne, der krammer hinanden farvel. Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Søren og Janne, der krammer hinanden farvel. Foto: Mathias Røn Poulsen

»Der blev ikke sovet særligt meget. De samme tanker kørte bare. Kunne man have gjort det bedre? Var der noget, jeg skulle have gjort anderledes?« siger Søren Røpke Schmidt.

Men Søren gjorde alt efter bogen. Så godt, at han modtog en dusør for sin heltegerning af Midt- og Vestsjællands Politi den 4. februar. De vurderer, at Sørens indsats højst sandsynligt var grunden til, at Janne overlevede.

Janne Stylsvig har det godt i dag og er sluppet uden alvorlige men.

»Jeg har været heldig. Det fungerer oppe i hovedet, så det har virkelig virket, hvad Søren har gjort,« siger Janne Stylsvig.