Torsdag aften gik 44-årige Søren Levin Bøckhaus Thormann tur med sin hund i sit nabolag i Helsinge.

Pludseligt hørte han et brag. Snart lyden af sirener og grædende børn.

»Man var ikke i tvivl om, at der var sket en eksplosion. Det var voldsomt, men det kunne have gået meget værre,« siger Søren Levin Bøckhaus Thormann, der først fortalte om sin oplevelse til Sjællandske Nyheder.

Han var således vidne til den eksplosionsbrand, der skete torsdag aften i et rækkehus i Helsinge.

Søren Levin Bøckhaus Thormann er i dag taknemmelig for, at så mange hjalp til efter torsdagens tragiske hændelse.

En 44-årig kvinde og fire børn – tre piger på 12 år og en pige på 10 år – er fortsat i kritisk tilstand efter den tragiske hændelse.

Det er politiets hypotese, at eksplosionen opstod, fordi der var blevet sat ild til en tørshampoo inde i huset.

Søren Levin Bøckhaus Thormann fortæller, at nabolaget straks stod klar, efter man hørte braget.

Naboen til rækkehuset, 43-årige Kenneth Hansen, hjalp med at få reddet dem ud. Andre naboer fik pigerne under koldt vand. Selv ringede Søren Levin Bøckhaus Thormann 112.

»Det var en super tragisk hændelse, men jeg har en stor taknemmelighed for, at folk træder til, når det gælder,« siger Søren Levin Bøckhaus Thormann, der tilføjer:

»Beredskabet, der ofte bliver udskældt for lange responstider, var der også på få minutter. Så jeg forsøger at forholde mig til det positive i dag.«

Søren Levin Bøckhaus Thormann bor selv i området. Han fortæller, at man kender hinanden og hilser på.

Hjælper hinanden.

»Det fik man virkelig at mærke i går,« slår han fast.

Efter den alvorlige hændelse, har Søren Levin Bøckhaus Thormann fredag taget initiativ til en indsamling for de tilskadekomne, han nu håber bliver godkendt.

»Hvis den går igennem, så skal det være penge, der går til den familie. For jeg går ud fra, at de har mistet nogle ting – eller på et tidspunkt har lyst til at lave noget sammen,« siger han.

