»Så blev det min mors tur til at blive vaccineret!«

Sådan lyder meldingen på Sørens Brostrøms Twitter onsdag formiddag.

Søren Brostrøms mor har fået første stik med coronavaccinen.

Den vil blive tilbudt alle danskere over 16 år, der ikke ammer eller er gravide.

Så blev det min mors tur til at blive vaccineret! Mor vil kraftigt anbefale alle at blive vaccineret, hun har arbejdet 42 år som børnelæge, og ved hvor vigtigt det er at forebygge alvorlige smitsomme sygdomme.

Søren Brostrøms mor er nu en del af de 348.333 danskere, der har modtaget første stik med en coronavaccine.

Det forventes, at alle danskere er vaccineret 27. juni 2021.

»Mor vil kraftigt anbefale alle at blive vaccineret,« lyder det i tweetet fra Søren Brostrøm.

Moren er tidligere børnelæge og poserer både under og efter stikket.