Direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, har mistet sin mor.

Moderen, børnelægen Karin Brostrøm, er gået bort i en alder af 82 år.

Det skriver Ekstra Bladet, der har fået dødsfaldet bekræftet af familien, efter at Politiken har bragt en dødsannonce om bortgangen.

Siden pandemien brød ud sidste år, har Søren Brostrøm været en af frontfigurerne i bekæmpelsen af coronavirussen herhjemme.

Så blev det min mors tur til at blive vaccineret! Mor vil kraftigt anbefale alle at blive vaccineret, hun har arbejdet 42 år som børnelæge, og ved hvor vigtigt det er at forebygge alvorlige smitsomme sygdomme.

Hans mor blev også en del af rampelyset, da sønnen tilbage i februar delte et billede af hende på Twitter i forbindelse med, at hun modtog sit første vaccinestik.

Karin Brostrøm arbejdede som læge det meste af sit liv – i 42 år som børnelæge.

I et interview med B.T. i februar fortalte hun, at hun ikke var bekymret for, om Søren Brostrøm kunne klare al den omtale, der var og er om ham i forbindelse med coronahåndteringen:

»Hvis jeg har været bekymret, er det mere for, om han får sin nattesøvn, som enhver anden mor ville være det. Men med hans egen råstyrke, er jeg ikke i tvivl om, at han nok skal klare det. Og han siger, der ikke er noget at være bekymret for, og så må jeg jo også tro på det,« sagde hun.

Karin Brostrøm efterlader sig to sønner og børnebørn.