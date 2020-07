Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm er siden coronapandemien brød ud i Danmark blevet et kendt ansigt herhjemme. Han har nærmest fået status som folkehelt.

Populariteten har bl.a. ført til et tilbud om at blive deltager ved det kommende underholdningsprogram 'Vild med dans'.

Det fortalte han tirsdag i TV 2-programmet 'Go' Aften Live' ifølge Billed-Bladet.

Søren Brostrøm har dog valgt at takke nej til tilbuddet. Derfor kommer vi ikke til at se Søren Brostrøm iført laksko i bedste sendetid.

»Desværre ikke, Natasja (Natasja Crone red.), det kunne ellers have været sjovt. Det kunne have været rigtig sjovt for mig at danse med Silas Holst. Det havde været en fantastisk fysisk udfordring. Formentlig den største fysiske udfordring, siden jeg gik til juniorfodbold,« sagde direktøren.

Den nye kendisfaktor har ellers betydet, at Brostrøm har åbnet op omkring sit privatliv. Han har været åben omkring sin seksualitet og har blandt andet givet et interview om at miste manden i sit liv, fordi kærligheden ikke var gengældt. Det fortalte han i programmet 'Det sidste måltid' på R4DIO.

Men at skulle deltage i 'Vild med dans' mener Brostrøm, er, at gå for langt.

»Grunden til, man har lært andre sider af mig at kende end embedsmanden, der står der, er fordi jeg har erfaret fra tidligere (…), at det ikke er tilstrækkeligt bare at være Sundhedsstyrelse og embedsmand. Man skal også kunne mærke, hvor jeg kommer fra. At jeg har været læge og gynækolog i 20 år. At jeg kommer fra en lægefamilie og har nogle værdier med i ballasten. Det er også vigtigt,« sagde Søren Brostrøm.

Hele Danmark har lært Søren Brostrøm at kende de sidste måneder, hvor han som direktør for Sundhedsstyrelsen har været med til at styre landet gennem coronakrisen.

Brostrøm har sin egen fanside på Facebook med over 2.000 medlemmer.