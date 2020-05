Søren Brostrøm er for de fleste kendt som coronageneralen, som informerer hele Danmark om coronakrisen

Men nu åbner han lidt op for den mere private Søren Brostrøm, som til daglig er direktør for Sundhedsstyrelsen. Det gør han i podcasten 'Det sidste måltid' på R4DIO.

En podcast, hvor værten Lærke Kløvedal sammen med gæsten skriver gæstens nekrolog.

Her falder snakken til sidst i programmet på Søren Brostrøms kærlighedsliv, som bærer præg af, at han mangler en mand ved sin side.

»Jeg formåede ikke at holde på manden i mit liv,« siger han, inden han fortsætter:

»Han ville ikke have mig. Det er mange år siden nu. Det blev jeg ked af.«

Søren Brostrøm går ikke i yderligere detaljer om, hvem manden er – han fortæller kun, at han ikke ved, hvor manden er i dag.

Søren Brostrøm fortæller bagefter, at han i en alder af 54 år mener, at han er blevet for gammel til at få børn.

»Jeg fungerer fint kropsligt og åndeligt, men når jeg skal ud af sengen om morgenen, så er jeg mere stivbenet, end jeg var for 10 år siden,« siger han.

Men selv om drømmen om børn er opgivet, har han endnu ikke opgivet at finde manden i sit liv, fortæller han.

Da Lærke Kløvedal påpeger, at programmet nok er en 'rimelig effektiv Tinder-annonce', griner han da også.

Søren Brostrøm erklærede sin seksualitet i en alder af 17 år.