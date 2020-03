»Hvordan er han blevet klippet?«

Søren Brostrøm er den seneste tid blevet et af de mest velkendte ansigter i Danmark, når han har stået til det ene pressemøde efter det andet i takt med, at coronakrisen har taget mere og mere til i styrke.

Derfor var der senest også ét spørgsmål, flere stillede sig selv, da Sundhedsstyrelsens direktør pludselig tonede frem på skærmen med en ny og kortklippet frisure.

For hvordan kunne det dog lade sig gøre for Søren Brostrøm i en tid, hvor alle frisører skal holde lukket, og hvor man i det hele taget skal holde god afstand til alle mennesker, så man undgår at smitte hinanden?

Direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Svaret kom direktøren søndag selv med på Twitter, da han delte et billede af sig selv og forklarede, hvordan det er gået til. Se opslaget i bunden af artiklen.

'Har klippet mig selv med maskine, blevet skævt i nakken. Jeg har dårlig samvittighed i forhold til min frisør Alaa-Eddine, som har lukket forretningen, men får bøvl med skæve frisurer, når han åbner igen. Så jeg har sendt ham MobilePay med det, jeg plejer at betale ham,' skriver direktøren for Sundhedsstyrelsen.

Dermed bakker Søren Brostrøm også op om en bøn fra erhvervslivet om at støtte økonomisk op under en krisetid.

For selvom mange virksomheder kan få del af de hjælpepakker, der er blevet iværksat, så er der stadig mange, der har brug for hjælp.

Opslaget har i skrivende stund fået over 5.000 likes, ligesom det er blevet delt lige over 200 gange.

I kommentarsporet er der også masser af rosende ord til direktøren.

Eksempelvis har radiovært Peter Falktoft svaret Søren Brostrøm, hvor han kalder ham for en 'legende'.

'Du er sådan en fucking legende, Søren. Håber vi kan ændre styreform, når det her er slut og gøre dig til Kejser af kongeriget.'

Det er blot én af i alt mange hundrede kommentarer, hvor danskerne hylder direktøren.

Det sker efter, Søren Brostrøm fredag på et pressemøde var ude og erkende, at der er blevet begået fejl i forsøget på at bekæmpe coronavirussen.

»Når man ser tilbage, så burde vi formentlig den første eller anden uge af februar have skiftet strategi og testet meget bredere. Og ikke kun efter hvilke lande folk kom fra i verden,« sagde han blandt andet.

