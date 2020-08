Hedebølgen har for alvor ramt Danmark, og mange har fundet luftige kjoler, shorts, t-shirts og klip klappere frem i et forsøg på at holde sig nedkølet.

Det gælder også hele Danmarks coronageneral, Søren Brostrøm, der sågar havde iført sig sidstnævnte, da han forleden gæstede DR-programmet 'Deadline.'

Selvom den 55-årige direktør for Sundhedsstyrelsen havde taget jakkesæt på til lejligheden, vurderede han tilsyneladende at lukkede sko var lige en tand for varme.

En beslutning, som fangede flere seeres opmærksomhed, da de lørdag aften sad og fulgte med på skærmen.

Én af seerne var hurtig med telefonen og fangede et billede, som fluks blev sendt til Instagrammeren Anders Hemmingsen, der søndag delte billedet på sin profil med teksten: 'Brostrøm rocker lige en g-streng sandal til sit jakkesæt. Respekt.'

Og det virker bestemt ikke til, at den populære instagrammer er den eneste, der applauderer Søren Brostrøms valg af fodtøj. Opslaget har nemlig i skrivende stund fået mere end 54.000 likes.

Også på Facebook, hvor Anders Hemmingsen også har delt billedet, vælter det ind med rosende ord til Danmarks coronageneral.

'Han er kold. Hvis alle var som Brostrøm var verden et bedre sted,' er der en bruger, der skriver.

'Jamen som han har vogtet over danskernes ve og vel i det sidste lille 1/2-års tid kan den mand jo slippe af med hvad som helst,' skriver en anden, mens en tredje kortfattet skriver:

'Jeg bliver mere og mere fan af den mand.'

Søren Brostrøm er, siden coronavirussen gjorde sit indtog i Danmark, blevet et husholdt navn, og det er ikke første gang, at én af hans beslutninger om sit udseende får opmærksomhed i medierne.

I slutningen af marts blev direktøren hyldet på Twitter, da han delte et billede af sig selv med en hjemmeklippet frisure.

Opslaget fik på godt 24 timer 12.000 likes, og i kommentarfeltet væltede det ind med rosende ord.

'Bøjer mig i dyb respekt. Ikke over din klipning. Nej over din ydmyge og menneskelige tilgang til tingene. Det du gør Søren, det er f*cking fantastisk, og vi er mange der elsker dig. Skævt hår eller ej. Fra hjertet tak,' skrev en følger blandt andet.