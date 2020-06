Da coronakrisen var på sit højeste i Danmark, var det ikke til at undgå at se Søren Brostrøms ansigt i fjernsynet, og de fleste danskere var på fornavn eller kælenavn med Sundhedstyrelsens direktør.

Men pludselig forsvandt 'coronageneralen' fra skærmen, og flere efterlysninger af direktøren florerede på de sociale medier.

Søren Brostrøm forsvandt selvfølgelig ikke helt - tværtimod trak han sig blot tilbage fra det intense rampelys, der med coronakrisens indtog havde rettet sig direkte mod ham.

I et interview med Politiken fortæller han nu, hvorfor han pludselig stoppede med at tone frem på TV-skærmene så ofte, som vi før var vant til.

(Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2020)

I interviewet forklarer Søren Brostrøm, at han undervejs i coronakrisen oplevede, at han faktisk fik for meget opmærksomhed.

»Vi stod midt i en national krise fra marts til påske. Alt handlede om corona, vi valgte i Sundhedsstyrelsen, at jeg var primær talsperson, og jeg kom til at fylde meget,« forklarer han og fortsætter:

»På et tidspunkt blev jeg overrasket, det gjorde jeg virkelig, over, hvor kendt jeg var blevet – folk lavede t-shirts med mit billede. Der trak vi os bevidst lidt tilbage, for det var ikke formålet at positionere mig, men at have en talsperson i en national krise.«

Søren Brostrøm er rigtigt nok blevet lidt af en figur på de sociale medier.

Hans fanside på Facebook - 'Søren Brostrøm - fanside' har knapt 2.000 likes, og på selvsamme side kan man se et billede af en ung dreng iført en t-shirt med ingen andre end Søren Brostrøms ansigt printet på.

De fleste danskere nåede bestemt også under krisen at komme godt ind under huden på den mand, vi så ofte havde set på pressemøder, stående side om side med landets statsminister.

I programmet Det sidste måltid på Radio 4 fortalte han om at miste manden i sit liv, mens han overfor Euroman beskrev, hvordan det var at være ung homoseksuel i 80'erne og 90'erne, hvor frygten for AIDS var altoverskyggende.