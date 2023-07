Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, skal fra 1. august være seniorrådgiver i WHO.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Her skal han være rådgiver for generaldirektøren, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

»Jeg er meget stolt over, at Dr. Tedros har bedt mig stå i spidsen for det fortsatte arbejde med den organisatoriske reform på tværs af hele organisationen,« siger han og fortsætter:

»Som så meget andet har det ligget lidt i læ af Covid-19 indsatsen, men nu er der et stort momentum for at komme videre. Det glæder jeg mig meget til at bidrage til.«

Søren Brostrøm flytter til Geneve i slutningen af juli. Han fortsætter som formand for Robusthedskommissionen, der forventes at aflevere sine anbefalinger i slutningen af august.

Jonas Egebart tiltræder som Sundhedsstyrelsens direktør den 15. august, og i den mellemliggende periode konstitueres vicedirektør Steen Dalsgård Jespersen.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har eksisteret siden 1958 med Danmark som stiftende medlem. I dag er 197 lande medlemmer af WHO, og organisationen har ca. 7.000 ansatte, hvoraf ca. en tredjedel arbejder i hovedkontoret i Geneve.