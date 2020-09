De kommende dage skal regionalkomitéen i WHO's Europa-region nominere fire lande til den globale bestyrelse.

Over de næste to dage vil der blive nomineret kandidater til bestyrelserne hos Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

I den forbindelse er Danmark opstillet til en plads i WHO's globale bestyrelse, hvor Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, er indstillet som kandidat.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ud over Danmark stiller også Slovakiet, Slovenien, Frankrig, Schweiz, Bulgarien og Hviderusland op til en plads i WHO's globale bestyrelse.

Det er regionalkomitéen i WHOs Europa-region, som står for at nominere fire lande til den globale bestyrelse.

Regionalkomitéen er det øverste beslutningsorgan i WHO's Europa-region og består af 53 medlemslande.

- At repræsentere Danmark internationalt og i WHO er altid noget særligt, siger Søren Brostrøm i pressemeddelelsen.

De seneste tre år har han repræsenteret Danmark i WHOs regionale bestyrelse for Europa. Det seneste år har været som formand.

Søren Brostrøm mener selv, at de seneste år har været en god mulighed for at markere Danmark med danske mærkesager.

- Jeg håber, at vi får muligheden for at videreføre dette arbejde i den globale bestyrelse, siger Søren Brostrøm.

Hvis Danmark bliver valgt, vil man være medlem af bestyrelsen fra maj 2021 og de følgende tre år.

Foruden indstillingen af kandidater til WHO's bestyrelser skal regionalkomitéen i Europa-regionen bruge de kommende dage på at drøfte og udforme WHO's regionale aktiviteter og politik samt drøfte regionens budget.

På grund af coronaudbruddet afholdes mødet mellem de 53 medlemslande virtuelt. Af samme årsag vil valget blive afviklet ved brevafstemning, hvis der ikke opnås konsensus på selve mødet.

Resultatet forventes i så fald først at foreligge senere på efteråret.

/ritzau/