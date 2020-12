»Vi forventer ikke, at de coronavacciner, vi får leveret, er godkendt til børn.«

Sådan siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, der fortæller, at kommende coronavacciner ikke er testet på børn og derfor ikke er godkendt til børn under 18 år – endnu.

»Der er lavet nogle få studier for børn ned til 15 år, og nogle producenter planlægger at lave flere studier i løbet af 2021 ned til 12 år. Det er meget normalt, at man starter med de voksne, og så tager man de andre grupper senere. Før vi anbefaler til børn, skal vi have den dokumentation, og når vi så har den, må vi så se på, om vi skal udvide vaccinationsprogrammet,« siger Brostrøm og tilføjer:

»Vi er nok et godt stykke inde i 2021, før vi kigger på, om børn skal vaccineres. Generelt er vi meget grundige i vores overvejelser om at indføre vacciner til især børn og gravide.«

Skal du vaccineres med kommende corona-vaccine?

I en ny rapport vedrørende planlægningsgrundlaget for første fase af vaccinationsindsatsen fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at børn under 18 år heller ikke vurderes til at være målgruppen for vaccination, fordi de ikke er i risiko for alvorlig sygdom.

»Der er ikke noget, der tyder på, at børn er i særlig risiko – de er typisk folk i 20'erne og op til min alder – jeg er 55 år – der spreder smitten,« siger han.

Vil vaccinen have bivirkninger? Der er en risiko for bivirkninger forbundet med alle lægemidler – også vacciner. Det er velkendt fra de vacciner, vi allerede bruger, at man kan få eksempelvis forbigående rødme, der hvor man er blevet stukket, feber og utilpashed eller muskelømhed efter vaccinationen. Der kan også forekomme alvorlige bivirkninger efter vaccination, men de er normalt sjældne.

For at en vaccine kan godkendes til brug i hele befolkningen, er det et krav, at der er dokumentation for vaccinens effekt og sikkerhed fra store forsøg med tusindvis af frivillige forsøgspersoner.

Vacciner bliver kun godkendt, hvis fordelene ved at blive vaccineret, dvs. beskyttelsen mod den sygdom, som man vaccinerer imod, overstiger de mulige bivirkninger. Kilde: Lægemiddelstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens direktør erkender dog, at der kan være tale om undtagelser, hvor børn i sjældne tilfælde alligevel bør vaccineres med kommende coronavacciner:

»Det kan være børn med svær lungesygdom, som er virkelig syge. Der kan man kan godt vaccinere, selv om vaccinen ikke er godkendt til børn. Det vil være en læge på sygehuset, som ud fra en konkret vurdering vælger, om barnet skal vaccineres,« siger han.

Selv børn helt ned i vuggestuealderen har fået indprentet, at de oftere skal vaske hænder for at undgå coronasmitte.

Han mener stadig, det er for tidligt at sige, om vaccinen måske om nogle år skal være en del af det eksisterende børnevaccinationsprogram.

»Der er fortsat meget, vi ikke ved om covid-19. Vi har kun kendt virus i 10 måneder. Vi ved ikke, om det er en virus, der kommer tilbage, ligesom vi ser det med influenzaen, hvor der hvert år kommer en ny type. Vi ved heller ikke endnu, hvor længe vaccinen vil beskytte os. Alle de ting mangler vi svar på,« siger Søren Brostrøm.

Hvordan godkendes en vaccine mod covid-19? Når vacciner bliver vurderet med henblik på godkendelse, samarbejder eksperter fra Lægemiddelstyrelsen i Danmark med kolleger fra de øvrige EU-lande i regi af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Hvis EMA's eksperter vurderer, at der er tilstrækkelig med dokumentation for vaccinens effekt og sikkerhed fra store forsøg med tusindvis af frivillige forsøgspersoner, godkendes den pågældende vaccine til borgerne i hele EU.

Sundhedsstyrelsen har ansvaret for at omsætte godkendelsen af en vaccine mod covid-19 til et vaccinationsprogram, som kan udrulles i Danmark. Kilde: Lægemiddelstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen planlægger, at det først er de ældre, risikogrupper samt frontpersonale, der skal have vaccinen.

»Vi prioriterer der, hvor vi kan forebygge sygdom og død, og hvor vi kan forebygge, at sundhedsvæsenet ikke går i knæ. Der er for eksempel en meget høj smitte blandt personalet på sygehusene, og der vil vi gerne undgå, at smitten kommer ind. Så er det klart, at vi med tiden vil rulle vaccinen ud til hele befolkningen,« siger Søren Brostrøm.