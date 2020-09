Socialpædagogen Sabine Lindeschou havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at hendes søns uskyldige snotnæse skulle koste en fyreseddel.

Men sådan blev det.

Lad os starte fra begyndelsen 12. august i år. Morgenen blev indledt som de fleste andre af slagsen. Sønnen kom i tøjet, og morgenmaden blev indtaget, inden Sabine Lindeschou skulle på arbejde og sønnen i vuggestue.

»Pludselig ser jeg, at min søns næse løber. Først tænker jeg ikke mere over det, men ender alligevel med at ringe til vuggestuen for at høre, om han må komme derhen. De siger, at det må han ikke, fordi de følger Holbæk Kommunes anvisninger,« fortæller 27-årige Sabine Lindeschou, der arbejdede som socialpædagog hos et beskyttet beskæftigelsestilbud nær Holbæk.

Anvisningerne lyder ifølge Sabine Lindeschou, at snotnæsen skal være aftagende eller være helt klar. Er den ikke det, skal man kunne fremvise en negativ coronatest, før barnet igen må komme i vuggestue.

Akkurat som i landets andre kommuner, hvor masser af forældre - som B.T. de seneste dage har skrevet om - i øjeblikket oplever at må bruge fridage, feriedage og omsorgsdage på at være hjemme med hjemsendte børn.

Gode råd er som bekendt dyre, så Sabine Lindeschou kontaktede straks sin arbejdsgiver for at fortælle om de udfordringer, hun nu stod over for. Realiteten var, at Sabine Lindeschou ingen pasningsmuligheder havde, og hun var derfor nødt til at tage barns sygedag, selv om hendes søn reelt ikke var syg.

Meget få rettigheder som forældre Ifølge Mathias Staugaard Nielsen, der er advokat i fagforeningen Krifa, kan det være svært som forældre at få lovligt fravær fra sit arbejde, hvis ens barn er hjemsendt på grund af coronavirus. »Man står svagt som lønmodtager i forhold til at få lovligt fravær på sit arbejde i den situation,« siger han til Ritzau. På nogle arbejdspladser kan barnets første sygedag anvendes, også selv om barnet blot er hjemsendt, mens det på andre ikke er en mulighed. Og under alle omstændigheder vil en enkelt dag formentlig ikke være nok. Derfor kan det være en mulighed at bruge feriedage, eller måske holde fri uden løn. »Alternativt kan man aftale, at man skylder timerne og så arbejder i længere tid, når man vender tilbage,« siger Mathias Staugaard Nielsen til Ritzau.

»Min arbejdsgiver har meget svært ved at forstå, at min søn ikke må komme af sted, og at jeg kun har ret til barnets første sygedag, såfremt det passer ind i firmaets drift. Derfor får jeg ingen løn, og jeg kunne betragte det som en mundtlig advarsel,« fortæller Sabine Lindeschou.

Med udsigt til flere dages ventetid på at få testet sin søn stod det klart, at Sabine Lindeschou heller ikke dagen efter kunne komme på arbejde. Derfor melder hun sig syg.

»Om eftermiddagen får jeg så en bortvisning med øjeblikkelig virkning,« fortæller hun videre.

Har du ofte været syg eller haft meget fravær, siden din leder reagerer på den måde?

»Det tænkte jeg også, men jeg har ikke haft meget fravær. Jeg har været ansat siden 1. december 2019, og jeg har haft to barn-sygedage.«

Ingen ret til barn syg

Og selv om det for nogen måske kan lyde uretfærdigt, så var Sabine Lindeschous arbejdsgiver faktisk i sin gode ret. Ikke til at bortvise hende uden løn. Det bliver nemlig siden med hjælp fra fagforeningen lavet om til fyring med de rettigheder, der nu engang følger med.

Men Sabine Lindeschou havde ingen ret til barn-sygedag - og slet ikke når hendes søn ikke var syg.

»Socialpædagogernes Landsforbund fortæller mig, at jeg ikke har krav på barns første sygedag, så nu er jeg officielt arbejdsløs,« siger Sabine Lindeschou, inden hun tilføjer:

Det siger Sundhedsstyrelsen om snotnæser Løbende næse uden andre symptomer er ikke typisk for corona. Sundhedsstyrelsen skriver følgende: 'De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men mindre hyppige symptomer, kan bl.a. være hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans m.v. De fleste med mild sygdom oplever bedring i løbet af tre-syv dage og får ikke brug for lægehjælp.' 'Symptomerne kan variere fra person til person, og symptomerne, f.eks. om man har feber eller ej, kan ikke bruges til at udelukke, at man har covid-19. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for covid-19. ' Der er imidlertid tale om anbefalinger, og det er derfor op til enkelte kommune at udstede retningslinjer for daginstitutioner og skoler.

»Jeg er meget forarget, men fortæller ikke det her, fordi jeg vil hænge min arbejdsgiver ud, men for at sætte fokus på det problem. Jeg tænker, at det bliver noget værre rod det kommende halve år, hvis børn skal sendes hjem i flere dage på grund af snotnæse. De har jo snotnæse hele tiden i løbet af efteråret og vinteren,« siger Sabine Lindeschou.

B.T. har været i kontakt med Sabine Lindeschous nu tidligere arbejdsgiver, men da hun kørte i bil, kunne hun først tale en time senere. Her prøvede B.T. igen, men telefonen blev ikke taget. I stedet lagde vi en besked på telefonsvareren, men hun er endnu ikke vendt tilbage på B.T. henvendelser.

Socialpædagogernes Landsforbund oplyser, at man har mulighed for barns 1. og 2. sygedag, men at det skal være foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.