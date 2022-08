Lyt til artiklen

Hvad ville du gøre som det første, hvis du opdagede, at du havde vundet adskillige millioner i Lotto?

Drøne ud og købe den dyreste flaske champagne? Tage bad i kaviar eller hoppe hysterisk op og ned i flere timer?

Mon ikke flere af os har en forestilling om, at vi vil gå rimeligt bananas, hvis drømmen om milliongevinsten en dag pludselig skulle blive til virkelighed?

En sønderjyde tog det dog anderledes roligt, da han for nylig ramte de rigtige vindertal og vandt hele 5.333.333 kroner.

Det fortæller han i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Manden er i 30erne og ønsker at være anonym.

»Først troede jeg jo, at jeg havde vundet 5.333 kroner, men så kiggede jeg en ekstra gang, og der var tre ekstra tretaller bagved, og så blev det hurtigt en lidt bedre mandag,« husker han om dagen, hvor der med ét blev vendt op og ned på hans privatøkonomi.

Faktisk havde han intetanende gået rundt med vinderkuponen i baglommen i over en uge. Det var lidt af et tilfælde, at han fik tjekket kuponen, da han kom forbi en kiosk.

De mange penge fik ham dog ikke til at miste jordforbindelsen.

I kiosken fik han at vide, at beløbet var for stort til at få det udbetalt i butikken, så han måtte omkring Danske Spil for at få oplyst størelsen på præmien.

»Efter jeg havde læst mailen, tog jeg på arbejde og passede mit job. Dagen gik stille og roligt. Jeg overreagerede slet ikke.«

Først efter fyraften fik han fortalt kæresten om gevinsten.

»Jeg fortæller min bedre halvdel, at jeg har noget, jeg skal bekende. Jeg fortæller først, at jeg kom til at spise et rundstykke og en kage til morgenmad, og så at jeg 'nårh ja' også har spillet lotto og vundet.«

Gevinsten kom blot få dage efter, at de to have talt om, hvad de ville gøre, hvis de vandt Lotto, så i begyndelsen troede hun, at han tog gas på hende.

Det var først dagen efter, da forskuddet på 200.000 tikkede ind på kontoen, at hun troede på, at det var sandt.

Heller ikke, når det gælder om at formøble de mange penge, har den sønderjyske mand tænkt sig at gå fra sans og samling.

»Til at starte med vil vi betale gælden i vores hus ud. Det ville være godt at vide, at man ikke skylder noget. Og så har vi to biler, der skal skiftes ud. Jeg tror, at en stor del af pengene kommer til at gå til de to ting,« siger han og tilføjer, at der også er andre, der får gælde af gevinsten.

»Vi har snakket om at donere en del af pengene til nogen. Vi skal lige have snakket om, hvem der skal have et bidrag.«