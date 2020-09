Efter 30 år som lotto-spiller smilede heldet endelig til en sønderjysk mand og hans familie for nylig.

Familien, som bor i Aabenraa-området, vandt fem millioner kroner i Lotto, som de nu skal dele.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Det er faderen i familien, der står for at købe kuponer, og det har han gjort i 30 år.

»Efter så mange års loyalt Lotto spil, så synes jeg da også det var på tide. Jeg skulle jo helst nå at vinde, inden jeg dør,« fortæller han.

En lørdag aften for nogle uger siden, tændte han sin computer for at tjekke ugens lottotal.

»Vi var lige kommet hjem fra en fødselsdag min kone og jeg. Jeg gennemgik rækkerne en for en. Du ved, helt uden forventninger til noget. Og så lige pludselig passede de alle sammen. Altså alle syv! Jeg tror, jeg tjekkede kuponen seks gange og troede stadig ikke mine egne øjne,« husker han om den lykkelige aften.

Kort efter kom hans hustru for at sige godnat, men inden længe var der fest i det lille hjem.

»Jeg sagde: 'Du er altså lige nødt til at se dette.' Pludselig var hun slet ikke træt mere, så vi gik ind i stuen og åbnede en flaske god rødvin. Vi kunne næsten ikke sige noget. Vi sov heller ikke rigtig den nat,« siger den heldige vinder, som ønsker at være anonym.

Præmien skal deles med parrets to voksne børn, og også her blev der liv og glade dage, da nyheden bredte sig.

»De blev jo naturligvis ovenud lykkelige. De har begge købt huse, de har lån i, og gevinsten betyder, da de kan blive gældfri. Det gør jo en kæmpe forskel for fremtiden.«

Som den ægte jyde, den nyslåede millionær er, er han ikke meget for at tale om, hvordan pengene skal bruges.

En ny bil bliver det nok til, men store udenlands rejser bliver det ikke til.

»Min kone er desværre kronisk syg og kan ikke holde til det. Så vi finder ud af noget herhjemme. Men ferie i Danmark er jo også dejlig. Og nu har vi også råd til at invitere hele familien med. Det er virkelig skønt.«