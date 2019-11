Sønderborg Kommune har givet borger en gavekurv, efter at borgerens oplysninger ved en fejl er blevet delt.

I Sønderborg Kommune er personlige oplysninger om en enkelt borger ved en fejl blevet delt med kommunens øvrige borgere.

Det oplyser Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Under udsendelse af ejendomsskattebilletter for 2020 har borgerne på grund af en menneskelig fejl fået tilsendt et forkert bilag i deres e-boks.

Af bilaget fremgår den ene borgers navn, adresse, værdien af hans ejendom samt enkelte oplysninger om et lån til betaling af grundskyld. Bilaget skulle have indeholdt en vejledning i blandt andet tilmelding til betalingsservice.

En ejendomsskattebillet er en årlig opgørelse fra kommunen. Den viser, hvor meget der skal betales i skatter og afgifter i det kommende år på den pågældende ejendom.

Sønderborg Kommune har været i kontakt med den pågældende borger. Borgeren har fået en undskyldning, en forklaring og en gavekurv.

- Vi er rigtig kede og berørte af den fejl, der er opstået. Som kommune har vi et stort ansvar for at håndtere borgernes data korrekt og sikkert.

- Men i dette tilfælde er der sket en menneskelig fejl, som vi nu undersøger nærmere, siger budget- og regnskabschef Brian Bennetsen i pressemeddelelsen.

Kommunen har anmeldt hændelsen til Datatilsynet.

/ritzau/