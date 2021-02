Fra mandag begynder Falck igen at teste, efter at SOS International blev fyret fra testopgaven søndag.

Der blev søndag fundet 72 coronasmittede blandt 14.836 lyntest foretaget for regionerne. Det viser tal fra udbyderne Carelink og SOS International.

Det udløser en positivprocent på 0,49. SOS International stod for 12.309 lyntest søndag, mens Carelink, som kun tester i Region Syddanmark, stod for de resterende 2527.

Siden 1. februar har Carelink og SOS International stået for opgaven med at lynteste for staten.

Tidligere var der fire leverandører af lyntest: SOS International, Carelink, Falck og Copenhagen Medical. De to sidstnævnte blev slået af banen ved et nyt udbud, så de ikke længere skulle teste på statens regning.

Søndag blev SOS International dog fyret som leverandør af lyntest i fire ud af fem regioner.

Det skyldes, at regionerne ikke mener, at firmaet "magter opgaven i det krævede omfang".

Det er SOS Internationals samarbejde med underleverandøren Medicals Nordic, der har ført til bruddet med regionerne.

Flere medier har berettet om sikkerheds- og hygiejneproblemer. Det er også beskrevet, hvordan borgeres sundhedsdata blev behandlet over gratistjenesten WhatsApp.

Kontrakten med SOS International er opsagt med 30 dages varsel i de fire regioner Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

I stedet begynder Falck allerede fra mandag at lynteste igen, mens SOS International langsomt udfases. Næste mandag regner Falck med at være på fuld kapacitet, oplyste virksomheden søndag.

- Vi overtager nogle lokationer umiddelbart, og nogle vil vi overtage hen over en uge. Vi har nu en uge til at etablere hele setuppet forfra, sagde ambulancedirektør i Falck Jørgen Mieritz søndag.

En lyntest er en antigentest, og man bliver podet via næsen. Svaret på prøven kommer inden for 15-30 minutter, men de bliver vurderet mindre sikre end en pcr-test, som bruges i det offentlige.

Derfor anbefaler myndighederne, at man får taget en pcr-test, hvis man enten har symptomer på covid-19 eller er nær kontakt til en coronasmittet.

/ritzau/