Med traileren fuld af varer kørte Benny Sørensen op til kassen i Odense Lavpris Tømmerhandel. Her havde han handlet mange gange før, men onsdag i sidste uge blev han mødt af en lidt anderledes betjening.

Er din mor Elin Sørensen, for så må du ikke handle her. Sådan lød beskeden til Benny Sørensen, som rigtig nok er sønnen.

Den kontante besked blev begrundet med, at Elin Sørensen en måned tidligere havde skrevet en negativ anmeldelse af byggemarkedet, hvor hun gav udtryk for en dårlig service fra de ældre medarbejdere, der havde skældt hende ud for ikke at bære mundbind, selvom hun er fritaget.

»Ekspedienten siger, at hvis folk ikke bryder sig om at handle hos dem, skal de ikke handle der mere. Jamen, det er min mor, der har givet anmeldelsen, ikke mig. De kan da ikke bare nægte folk adgang på grund af en anmeldelse, slet ikke en anmeldelse fra en anden person, siger jeg til ham. Men det vil han ikke lytte på,« fortæller Benny Sørensen til Fyens Stiftstidende.

Fyens Stiftstidende har forsøgt at få en kommentar fra direktøren i Odense Lavpris Tømmerhandel, Morten Møller Nørgaard, men han vil ikke kommentere på sagen, da han ikke mener, at det er sandt.

Noget tyder dog på, at Elin Sørensen og nu også Benny Sørensen ikke er de eneste, der har haft dårlige oplevelser i tømmerhandlen.

På både Trustpilot og Google får butikken dårlige anmeldelser for deres kundeservice. På Trustpilot har Odense Lavpris Tømmerhandel kun scoret 1,5 ud af 5 stjerner.

Ifølge lovgivningen har butikken dog retten på deres side, når det kommer til at afvise kunder. Så længe det ikke er en afvisning på et diskriminerende grundlag som for eksempel seksualitet, etnicitet eller køn.