For tre år siden løftede Lars Larsen sløret for, hvordan hans hans livsværk Jysk skulle føres videre, når han ikke selv var her længere.

Og her var hans søn, Jacob Brunsborg, sat totalt uden for magtens centrum uden indflydelse på den daglige drift.

Men nu er alt tilsyneladende vendt på hovedet.

Fredag kom det frem, at dynekongen Lars Larsen efter 40 år træder tilbage, fordi han har fået konstateret alvorlig leverkræft, der har spredt sig.

I en pressemeddelse oplyser Jysk, at det bliver Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, der overtager posten som bestyrelsesformand.

Noget der altså langt fra lå i kortene for bare tre år siden.

Her fortalte Dyne-Larsen nemlig, at der ville blive lavet en fond, som skulle overtage hans livsværk, det i dag verdensomspændende milliardimperium Jysk.

»Jeg har set nok elendigheder omkring de gamle systemer, hvor det altid er den førstefødte, der skal overtage en virksomhed. Og det ville da være meget mærkeligt, hvis det lige skulle være den bedste. Så for at forsvare min virksomhed og gøre den bedre og bedre, så står der også, at en fondsbestyrelse med forretningsfolk skal sørge for, at det er de bedste, der sidder på de forskellige poster uden hensyn til familierelationer. Sådan skal det altid være,« lød det fra Lars Larsen til Berlingske.

Jysk Sengetøj, Silkeborg. Lars Larsens soen, Jacob Brunsborg. (Foto: Palle Hedemann) Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere Jysk Sengetøj, Silkeborg. Lars Larsens soen, Jacob Brunsborg. (Foto: Palle Hedemann) Foto: PALLE HEDEMANN

Og den udmelding var noget af et slag i ansigtet for sønnen Jacob Brunsborg, som lige siden sin ungdom blev kørt i stilling til en dag at overtage rollen som bestyrelsesformand og udfylde sin fars endog meget store sko.

Det fortalte journalist og forfatter Søren Jakobsen - der har skrevet flere bøger om arveforholdene og økonomien i blandt andet Lego- og Mærsk-familierne - til B.T.

Lars Larsen fortalte ligeledes, at Jysk også var hans barn, og at den derfor også skulle have sin del af arven.

Ifølge ham var det i fuld forståelse med hans to børn, Jacob og Mette, at han lagde magten i hænderne på en professionel fondsbestyrelse i stedet for at forære hele magten og arven til dem.

Han sagde, at børnene nok skulle få, så de kunne leve godt, men at de også skulle acceptere, at det først og fremmest var Jysk, der skulle bruge økonomien for blive ‘worldwide’.

Lars Larsen åbnede sin første butik i Aarhus i 1979. Siden er navnet blevet ændret fra Jysk Sengetøjslager til blot Jysk, men det er også noget nær det eneste, der er skrumpet.

I dag har Jysk 2.700 butikker fordelt på 52 lande.

Det seneste regnskab viste en rekordomsætning på svimlende 26,6 milliarder kroner – og et overskud på 3,5 milliarder kroner.