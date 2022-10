Lyt til artiklen

Mangemillionæren, med tilknytning til Vladimir Putin, Andrey Yakunin var indtil for nylig ansigtet på flere videoer hos et dansk firma.

Firmaet, ‘Elvstrøm Sails’, har nu fjernet alt med manden, der både er søn af 74-årige Vladimir Yakunin, som i årtier har været en af den russiske præsident Putins nære allierede – og for nylig blev sigtet for at have fløjet med droner på norsk territorium.

Det sker efter norske Børsens konfrontation med det danske firma.

‘Elvstrøm Sails’ er en dansk virksomhed, der leverer sejl af høj kvalitet og service. Firmaet har tidligere haft Jesper Bank som topchef – en mand mange måske kan huske for sin storslåede sejlsportskarriere med både sejre i VM og de olympiske lege.

Og nu bliver Bank så også sat i forbindelse med Andrey Yakunin, fordi sidstnævnte optrådte i flere videoer for det danske firma.

Her taler Yakunin blandt andet varmt om Jesper Bank, som en af dem, han sætter stor pris på at sejle med.

Norske Børsen skriver også, at der på Elvstrøm Sails hjemmesider fandtes en sag, der knyttede Jesper Bank til Andrey Yakunins sejlbåd ‘Lady Mariposa’.

Men både videoerne af Yakunins roser og tilknytningen mellem de to sejlherre er nu fjernet fra firmaets hjemmeside.

»Vi tager skarp afstand fra Ruslands krigsførelse i Ukraine. Det er ikke noget, vi ønsker at blive koblet op på, så i lyset af den sag, fjerner vi alt der er tilknyttet til ham (Andrey Yakunin, red.),« siger Elvstrøm Sails topchef, Morten Gantriis Sørensen, til norske Børsen.

Jesper Bank. Foto: Kristian Brasen Vis mere Jesper Bank. Foto: Kristian Brasen

Jesper Bank er mere kortfattet, da mediet kommer i kontakt med ham.

»Jeg kan ikke sige meget om det. Alle forhold til virksomheden og eventuelle kundeforhold nægter jeg at udtale mig om,« siger han.

I dag har Jesper Bank sit eget firma i samme branche og har solgt sine aktier i Elvstrøm Sails, fortæller han til mediet.

Andrey Yakunin sidder i øjeblikket varetægtsfængslet. Selv erkender han, at han har fløjet droner på norsk territorium – men nægter, at det har noget at gøre med sine russiske forbindelser.

Yakunins far, Vladimir Yakunin, er foruden at være en af Putins nære venner også på USAs sanktionsliste på grund af forholdet til den russiske præsident.

Sent fredag aften har B.T. forsøgt at komme i kontakt med Jesper Bank uden held.