Brænde, træpiller og solceller er de seneste måneder kommet i høj kurs, viser data fra Den Blå Avis.

Ifølge salgsplatformen får energikrisen danskerne til at søge på livet løs efter brændsel og varmekilder.

»Det er interessant at se, hvordan den igangværende energi- og inflationskrise smitter af på danskernes genbrugsvaner. Vi kan på tværs af søgehistorikken på DBA se, at der er sket en ændring i, hvilke varer danskerne søger efter,« siger Julie Schoen, talsperson for DBA.

Eksempelvis er antallet af søgninger efter træpiller steget med 1.303 procent fra september 2021 til september 2022. For brænde lyder stigningen på 441 procent og solceller på 281 procent.

Og derfor opfordrer talspersonen til, at man sælger netop nu, hvis man har brændsel eller varmekilder i overskud:

»Står du og ejer en brændeovn, træpiller, solceller eller brænde, som du ikke bruger, kan jeg kun opfordre dig til at sælge netop nu. Der er virkelig mulighed for at give tingene nyt liv hos nye ejere og samtidig hjælpe andre danskere, som står og mangler netop disse ting lige nu.«

At der har været en eksplosiv vækst i søgninger efter eksempelvis brænde, er i tråd med brændeforhandlere, som tidligere har meldt om kaotiske tilstande på markedet, hvor flere forhandlere har haft udsolgt.

Og kombinationen af stor efterspørgsel og stigende priser kan få folk til at tage, hvad der ikke er deres. En af dem, der har oplevet det, er Kristian Niels Kjærsgaard fra Fjelstervang.

Da han stod op søndag morgen, havde der været uventet og uvelkomment besøg i hans have. I hvert fald var det brænde, som han havde liggende bagest i sin have lørdag aften, pludselig væk.

»Jeg vil tro, at det er fire-seks trillebøre brænde, der er stjålet.«

»Det er skræmmende at tænke på, fordi det er privat ejendom. Hvis tyveknægtene var gået ind fra hovedvejen, så havde lyset tændt, fordi jeg har sensor på. Så de må være kommet bagfra, bagest i haven, hvor jeg har en låge,« har Kristian Niels Kjærsgaard sagt til B.T.